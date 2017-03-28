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Экономика

АКРА ожидает незначительного роста российской экономики в 2017 году

00:1228.03.2017
(обновлено: 00:16 28.03.2017)
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Уборка зерновых на Юге России. Архивное фото
© РИА Новости. Артем Креминский
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости/Прайм. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) ожидает окончания рецессии и роста ВВП РФ на 0,5% в 2017 году при среднегодовой цене нефти марки Urals в размере 54 долларов за баррель, следует из презентованного в понедельник макроэкономического прогноза агентства.

Линии электропередач на фоне горы Чатыр-Даг в окрестностях села Малиновка в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Мальгавко
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"Экономический рост в России в среднесрочной перспективе будет ближе к темпам развитых, чем развивающихся стран. Об окончании рецессии говорят как малый положительный рост ВВП, так и степень использования факторов производства. В ближайшие годы основным источником роста будет изменение производительности труда. Другими факторами могут стать сдерживающее влияние демографической ситуации, устойчивое снижение инфляции и процентных ставок", — отмечают аналитики АКРА.

Эксперты также прогнозируют положительные темпы роста инвестиций.

Прогноз АКРА по ВВП значительно хуже прогноза Банка России, которые ожидает прироста ВВП на 1-1,5%. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявлял, что ожидает роста экономики в 2017 году примерно на 2%.

Эмблема ПАО Газпром. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Аверин
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Однако, по мнению АКРА, быстрого восстановления экономики ожидать не стоит. "Восстановительного роста не будет, так как прошедшая рецессия не носила выраженного циклического характера. Спад являлся структурной подстройкой к новым внешним условиям. Более полно стерилизованные механизмом валютных интервенций дополнительные нефтегазовые доходы не приведут к быстрому росту неторгуемого сектора, как в 2000-е…. Возобновление экстенсивного роста осложнено объективной труднодоступностью основных средств производства (трудовых — за счет демографии, капитала — за счет дорого импорта)", — считают аналитики агентства.

Ожидания на пятилетку

Российскую экономику ждет очень медленное восстановление на протяжение ближайших пяти лет, полагают АКРА В 2018 году ожидается незначительное ускорение роста ВВП до 0,6% (при цене на нефть в размере 55,1 доллара за баррель) с 0,5% в 2017 году, в 2019 году — до 0,8% (56,1 доллара за баррель), в 2020 году — до 0,9% (57,1 доллара за баррель), в 2021 году — до 1,1% (58,2 доллара за баррель).

Автомобиль ГАЗ-21 Волга. Архивное фото
© РИА Новости. Валерий Мельников
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Инфляция, по прогнозу АКРА, в 2017 году снизится до 4,3%, в 2018 году составит таргетируемые Банком России 4%, в 2019 году вырастет из-за налогового маневра Минфина до 4,5%, в 2020 году составит — 4,3%, в 2021 году — 4%.

Курс рубля, по ожиданиям рейтингового агентства, за 2017-2021 годы снизится на 7,3% и составит 62,8 рубля за доллар, 64,3 рубля, 65,1 рубля, 66,5 рубля, 67,8 рубля соответственно.

Уборка пшеницы. Архивное фото
© РИА Новости. Виталий Тимкив
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АКРА закладывает в свои прогнозы на 2019-2021 годы реализацию ненефтегазового маневра Минфина и введение системы индивидуального пенсионного капитала. Налоговой маневр может привести к краткосрочному росту инфляции на 1,4-1,5 процентных пункта, что будет компенсироваться степенью жесткости политики ЦБ.

"Однако это не означает, что ЦБ будет повышать ставку в связи с этим, просто будет ее медленнее снижать в качестве компенсирующей меры", — пояснил эксперт группы исследований и прогнозирования Дмитрий Куликов.

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