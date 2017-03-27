В Нижегородской области введут в эксплуатацию пять домов-долгостроев

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 мар – РИА Новости. Пять домов-долгостроев планируется ввести в эксплуатацию в Нижегородской области до конца этого года, сообщил министр строительства региона Алексей Сыров.

"Правительство Нижегородской области активно занимается данной проблемой. В этом году мы планируем решить вопрос по пяти объектам, что почти на треть сократит количество проблемных домов – сейчас их на контроле министерства 19", — сказал Сыров, слова которого приводятся в сообщении областного правительства.

Он отметил, что за последние пять лет за счет региональной поддержки 33 дома-долгостроя введены в эксплуатацию, более 3,8 тысячи человек получили долгожданные квартиры.

По словам руководителя рабочей группы президиума генерального совета партии "Единая Россия" по защите прав вкладчиков и дольщиков Александра Сидякина, который участвовал в совещании по решению проблем обманутых дольщиков, в регионе по всем объектам проводится работа, и список проблемных домов сокращается. "Я знаю, что губернатор области Валерий Шанцев серьезное внимание уделяет проблемам дольщиков, что видно и по результатам: ситуация в регионе стабильная, по всем объектам проводится работа, список проблемных домов сокращается, а люди получают долгожданное жилье", — сказал он.

Как заявил Сидякин, проблемы есть всегда, но областное правительство совместно с местными депутатами постоянно ищет новые механизмы решения проблем. "Сейчас разговаривали с коллегами, и есть четкое понимание, что скоро в регионе вновь заработает механизм поддержки застройщиков, которые готовы брать на себя обязательства по решению проблем обманутых дольщиков. И это, в большинстве своем, позволит решать проблемы, связанные с долевым строительством", — пояснил он.

В рамках совещания Сидякин и заместитель губернатора Нижегородской области Антон Аверин посетили два долгостроя — дом №4 на улице Пролетарской и дом №118 по улице Белинского в Нижнем Новгороде, где сейчас ведутся строительные работы.

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