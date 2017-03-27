АСВ: лишившиеся лицензии в 2016 году банки скрыли более 57 млрд рублей

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости/Прайм. Объем скрытых от учета и похищенных денежных средств населения в девяти лишившихся 2016 году лицензии банках составил 57,3 миллиарда рублей, следует из годового отчета Агентства по страхованию вкладов (АСВ).
Агентство выявило такие махинации в Мико-банке, Кроссинвестбанке, Стелла-банке, Мострансбанке, Арксбанке, Военно-промышленном банке, Росинтербанке, "Камском горизонте" и банке "НКБ".
Информация об этих фактах, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России и АСВ в правоохранительные органы для принятия соответствующих процессуальных решений.
АСВ за 2016 год получило более 100 тысяч заявлений о несогласии с размером страхового возмещения, а также около 2,1 тысячи обращений граждан, вовлеченных в искусственное формирование вкладов, с заявлениями о признании ими фиктивности приходно-расходных операций, совершенных в период неплатежеспособности банков.