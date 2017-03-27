Росреестр не требовал сноса двух жилых комплексов на землях МГУ

МОСКВА, 27 мар — РИА Недвижимость. Росреестр не инициировал иски с требованием сноса жилых комплексов "Шуваловский" и Dominion на землях Московского государственного университета имени Ломоносова, заявили в ведомстве.

Подчеркивается, что требования о сносе объектов капитального строительства не входят в компетенцию Росреестра.

Ранее газета "Коммерсант" написала, что Росреестр пытается признать незаконными построенные "Интеко" жилые комплексы, вуз могут обязать снести постройки или оштрафовать на два миллиарда рублей.

Росреестр требовал от МГУ устранить нарушения к сентябрю 2016 года. По данным издания, ведомство таким образом признало объекты, размещенные на спорном участке, самовольными постройками и предписал снести их. На прошлой неделе кассационная инстанция арбитражного суда отправила на новое рассмотрение дело о нецелевом использовании почти 122 гектаров на Ломоносовском проспекте в районе Раменок.

В материалах отмечается, что МГУ оштрафовали на 700 тысяч рублей, а также предписали устранить нарушения земельного законодательства.

Не согласившись с предписанием, университет обратился в Арбитражный суд.