Росреестр не требовал сноса двух жилых комплексов на землях МГУ

МОСКВА, 27 мар — РИА Недвижимость. Росреестр не инициировал иски с требованием сноса жилых комплексов "Шуваловский" и Dominion на землях Московского государственного университета имени Ломоносова, заявили в ведомстве.
Ранее газета "Коммерсант" написала, что Росреестр пытается признать незаконными построенные "Интеко" жилые комплексы, вуз могут обязать снести постройки или оштрафовать на два миллиарда рублей.
Росреестр требовал от МГУ устранить нарушения к сентябрю 2016 года. По данным издания, ведомство таким образом признало объекты, размещенные на спорном участке, самовольными постройками и предписал снести их. На прошлой неделе кассационная инстанция арбитражного суда отправила на новое рассмотрение дело о нецелевом использовании почти 122 гектаров на Ломоносовском проспекте в районе Раменок.
В материалах отмечается, что МГУ оштрафовали на 700 тысяч рублей, а также предписали устранить нарушения земельного законодательства.
Не согласившись с предписанием, университет обратился в Арбитражный суд.