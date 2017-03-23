В Кремле рассказали о ситуации с российскими банками на Украине

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости/Прайм. Руководители российских банков говорят о необходимости как можно скорее покинуть украинский рынок, но при этом минимизировав ущерб, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Украина с 16 марта сроком на один год ввела санкции против всех пяти работающих на Украине структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("дочка" Сбербанка). Им запрещен вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.

"Вы знаете, что позиция была заявлена нашими банкирами, наверно, это важнее, все-таки они действуют все в интересах своих акционеров прежде всего, руководители этих банков. И, конечно, они говорили о работе в сторону, скажем так, минимизации возможного ущерба при попытке как можно скорее покинуть украинский рынок. Об этом, еще раз повторяю, говорили сами руководители российских банков", — сказал Песков.