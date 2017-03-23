В Кремле рассказали о ситуации с российскими банками на Украине

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости/Прайм. Руководители российских банков говорят о необходимости как можно скорее покинуть украинский рынок, но при этом минимизировав ущерб, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что позиция была заявлена нашими банкирами, наверно, это важнее, все-таки они действуют все в интересах своих акционеров прежде всего, руководители этих банков. И, конечно, они говорили о работе в сторону, скажем так, минимизации возможного ущерба при попытке как можно скорее покинуть украинский рынок. Об этом, еще раз повторяю, говорили сами руководители российских банков", — сказал Песков.