На Камчатке резидент Свободного порта создаст морской логистический центр

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 фев — РИА Новости. Крупный морской логистический центр для рыбопромысловых и транспортных судов создаст в Петропавловске-Камчатском резидент Свободного порта Владивосток, сообщили в краевом правительстве.

Инициатором проекта является компания "Терминал Сероглазка", которая стала вторым официальным резидентом Свободного порта Владивосток в Камчатском крае.

"Реализация проекта направлена на удовлетворение потребностей предприятий рыбопромышленного комплекса Камчатки и Дальнего Востока в комплексном обслуживании рыбопромысловых судов во время стоянки в порту и в рефрижераторных перевозках готовой рыбной продукции на экспорт, минуя перевалку в портах Южной Кореи, Китая и Владивостока", — говорится в сообщении.

Отмечается, что компания планирует реализовать проект за счет собственных средств. Заявленный объем инвестиций, согласно бизнес-плану, составляет около 876 млн рублей.

"Средства инициатор направляет на создание крупного логистического центра в столице региона с ориентиром на развитие Северного морского пути (СМП). Данный проект уже находится в стадии реализации — идет строительство и реконструкция причальных сооружений, холодильных и складских мощностей. В этом году компания планирует отправить первое судно с камчатской рыбопродукцией по СМП", — приводит пресс-служба слова заместителя председателя правительства Камчатского края Юрия Зубаря.

В рамках проекта в Петропавловске-Камчатском будет создан холодильный комплекс проектной емкостью 15 тысяч тонн, построены причальные сооружения, ремонтные цеха для межрейсового обслуживания промыслового флота, рефрижераторные площадки и складской комплекс.

"Решение поставленных задач позволит увеличить объем перевалки в собственном порту компании до 800 тысяч тонн в год, создать крупный морской рефрижераторный терминал на восточном побережье России и наладить прямые поставки грузов в порты Азии, Европы, США Северным морским путем", — приводится в сообщении позиция Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края.

Поправки в ФЗ "О Свободном порте Владивосток", разработанные министерством РФ по развитию Дальнего Востока по поручению президента РФ, приняты Государственной Думой 24 июня. Данные изменения расширили режим Свободного порта на порты Камчатского, Хабаровского и Приморского краев, Сахалинской области и Чукотского автономного округа. В настоящее время официальными резидентами СПВ являются две компании с общим объемом инвестиций более 1,5 млрд рублей.