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Экономика

В США биржи закрылись в плюсе на фоне итогов заседания ФРС

00:4202.02.2017
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Трейдеры во время работы на Нью-Йоркской фондовой бирже. Архивное фото
© AP Photo/ Richard Drew

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости/Прайм. Основные фондовые индексы США в среду выросли на фоне решения Федеральной резервной системы (ФРС) по сохранению базовой процентной ставки, свидетельствуют данные торгов.

Российские рубли. Архивное фото
© Fotolia/ Anton Gvozdikov
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Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,14% — до 19890,94 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 0,5% — до 5642,65 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 на 0,03% — до 2279,55 пункта.

Комитет по открытым рынкам ФРС по итогам первого в 2017 году заседания сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,5-0,75% годовых, как и ожидалось. Регулятор отметил также, что экономическая активность в США усилилась с последнего заседания регулятора в декабре 2016 года. Рынок труда страны продолжил укрепляться, расходы домохозяйств умеренно выросли. В то же время инвестиции в бизнес-сектор остались низкими. Инфляция в стране немного выросла, но по-прежнему остается ниже целевого уровня в 2%.

Нефтяные станки-качалки. Архивное фото
© РИА Новости. Максим Богодвид
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"Уверенность в экономике привела к более решительному заявлению ФРС в части инфляции", — считает Атуль Леле, старший инвестспециалист Deltec International Group, чьи слова приводит агентство MarketWatch.

Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в январе увеличился до максимального уровня с ноября 2014 года в 56% с декабрьских 54,5%. Аналитики прогнозировали рост индикатора до 55%.

Инвесторы также обратили внимание на новости о росте чистой прибыли Apple в первом квартале 2016-2017 финансового года (завершился 31 декабря) до рекордно высокого уровня в 3,36 доллара на акцию против 3,28 доллара годом ранее. Выручка за отчетный период выросла в годовом выражении на 3,26%, до 78,351 миллиарда долларов — это тоже рекордом для компании.

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