Курс доллара к мировым валютам продолжил расти на решении ФРС США по ставке

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости/Прайм. Курс доллара к мировым валютам продолжил расти после объявления ФРС США решения по сохранению базовой процентной ставки, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.07 мск индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,45%, до 100 пунктов. При этом до оглашения итогов заседания он рос на 0,39%, до 99,94 пункта.

Курс евро к доллару снижался до 1,0779 доллара с 1,0797 доллара на предыдущем закрытии, до вынесения решения по ставке он снижался до 1,0743 доллара. Курс доллара к иене рос до 113,01 иены за доллар со 112,81 иены на предыдущем закрытии. До того, как решение американского регулятора стало известно, доллар дорожал к японской валюте до 113,47 иены за доллар. Таким образом, именно к этим двум валютам рост курса доллара замедлился.

ФРС США по итогам первого заседания в 2017 году сохранила базовую процентную ставку на уровне 0,5-0,75% годовых. Следующее заседание регулятора состоится 14-15 марта.