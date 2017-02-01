Цены на нефть слегка ускорили рост на решении ФРС США по ставке

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости/Прайм. Мировые цены на нефть в среду слегка ускорили рост после оглашения решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по сохранению базовой процентной ставки, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.06 мск стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,51% — до 56,42 доллара за баррель. Мартовские фьючерсы на нефть марки WTI дорожают на 1,19% — до 53,44 доллара за баррель.

До объявления решения американского регулятора нефть обеих марок дорожала примерно на 1%.

ФРС США по итогам первого в 2017 году заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 0,5-0,75% годовых, как и ожидалось. Следующее заседание ФРС запланировано на 14-15 марта.

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