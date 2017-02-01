МОСКВА, 1 фев — РИА Новости/Прайм. Сбербанк стал шестым по стоимости банковским брендом в Европе и поднялся за год до 24-го с 35-го места среди мировых банковских брендов, свидетельствуют данные ежегодного рейтинга Brand Finance Banking 500, оценивающего стоимость брендов финансовых корпораций.

Стоимость бренда Сбербанка выросла на 33% и составила 9,1 миллиарда долларов против 6,8 миллиарда долларов за 2016 год, отмечено в рейтинге.

Альфа-банк, Промсвязьбанк и "ФК Открытие" тоже улучшили свои позиции в этом рейтинге по сравнению с 2016 годом. Альфа-банк поднялся до 165-го с 258-го места, Промсвязьбанк — до 346-го с 474-го, "Открытие" — до 444-го с 493-го места.

Второй крупнейший в России банк ВТБ при этом опустился в рейтинге Brand Finance Banking 500 до 121-го с 99-го места в 2016 году.

Самые дорогие банковские бренды

Самым дорогим банковским брендом 2017 года является китайский ICBC, стоимость которого по версии Brand Finance Banking 500 выросла за прошлый год на 32% — до 47,8 миллиарда долларов.

Второе место у Wells Fagro из США с брендом в 41,6 миллиарда долларов, занимавшего в аналогичном рейтинге прошлого года первое место. Третье место в рейтинге, как и в прошлом году, удерживает китайский China Construction Bank с брендом в 41,4 миллиарда долларов.

Первое место среди европейских банков занял британский HSBC с брендом в 20,7 миллиарда долларов, занявший в мировом рейтинге 9-e место, второе — испанский Santander (15,929 миллиарда долларов), получивший 10-ю строчку в мировом рейтинге Brand Finance Banking 500.

Третье место среди европейских банков в рейтинге у французского BNP Paribas (13,6 миллиарда долларов), четвертое — у английского Barclays (13 миллиардов долларов), пятое — у швейцарского UBS (9,4 миллиарда долларов).

Дальнейшие перспективы Сбербанка

"Мы хотим быть конкурентоспособными, оставаться лидерами отрасли, и делаем для этого все возможное. Перед нами стоит амбициозная цель: стать технологической компанией, и мы активно движемся в этом направлении", — отметил глава Сбербанка Герман Греф, слова которого приводятся в пресс-релизе кредитной организации.

"Сбербанк активно развивает свой бренд, и мы ожидаем, что эта работа будет продолжаться и усиливаться в предстоящие годы, по мере того, как высокие технологии будут трансформировать сектор банковских и финансовых услуг", — добавил глава Brand Finance Дэвид Хэй, слова которого также приведены в пресс-релизе крупнейшего российского банка.

Brand Finance оценивает стоимость бренда с помощью метода освобождения от роялти, определяющего, сколько была бы готова заплатить компания за лицензирование своего бренда, если бы он не являлся ее собственностью. Этот подход предполагает оценку будущих доходов, связанных с брендом, и расчет ставки роялти, которые будут в этом случае уплачиваться за использование бренда.