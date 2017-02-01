Рубль вечером не менялся к доллару и рос к евро

МОСКВА, 1 фев – РИА Новости/Прайм, Дмитрий Майоров. Курс рубля к доллару вечером в среду мало менялся в отсутствии четкой динамики рынка нефти, евро слабел, отыгрывая динамику форекс, следует из данных Московской биржи.

Участники рынка пока не заметили присутствия Центробанка, готового покупать валюту для Минфина.

Курс доллара расчетами "завтра" к 20.58 мск повышался на 0,06 рубля — до 60,22 рубля, курс евро снижался на 0,15 рубля — до 64,76 рубля, следует из данных биржи.

Рубль в ожидании сигналов

Курс рубля против доллара вечером стабилизировался около уровней предыдущего закрытия.

Главный фактор динамики российской валюты – стоимость нефти – не дает четких сигналов для изменения курса рубля, оставаясь около уровня 56 долларов за баррель сорта Brent.

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 27 января, выросли на 6,5 миллиона баррелей, или на 1,3% — до 494,8 миллиона баррелей. Аналитики полагали, что запасы выросли лишь на 3,289 миллиона баррелей, до 491,589 миллиона баррелей. При этом добыча нефти в США за эту неделю, по данным министерства, сократилась на 0,51%, или на 46 тысяч баррелей в сутки, до 8,915 миллиона баррелей.

Другой раздражающий фактор, который держит в напряжении игроков рынка со второй половины января — возможные покупки Минфином валюты, пока не проявляется на курсовой динамике. Участники торгов пока не заметили подобных операций, возможно из-за невысокого их объема, отмечают эксперты. В любом случае до 3 февраля Минфин обещал обнародовать этот показатель.

Инцидент с украинским военным самолетом в Черном море пока игнорируется участниками валютных торгов, хотя наряду с обострением ситуации на Донбассе, это может повысить геополитические риски, отмечают аналитики.

Пока же доллар почти не меняется, евро снижается на 0,3% против рубля. Рублевая цена нефти при этом остается около отметки 3,35 тысячи рублей за баррель.

Прогнозы

В четверг валютный рынок будет отыгрывать итоги заседания ФРС США, которые, впрочем, с высокой вероятностью не преподнесут никаких сюрпризов, считает Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал".

Не исключено, что рынок может получить новые сигналы о возможности повышения ставки в марте, и в этом случае доллару будет гораздо легче удерживать позиции выше 60 рублей, добавил он.

Завтрашнее утро будет активным, так как российским инвесторам предстоит отыграть решения и комментарии ФРС США, также полагает Анна Бодрова из компании "Альпари".

"Пересмотра ставок именно сегодня ждать не стоит, участники торгов намерены внимательно следить за появлением указаний на время нового повышения ставки. Чем конкретней будет (глава ФРС – ред.) Джанет Йеллен, тем лучше для американской валюты", — добавила она.