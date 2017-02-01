Рынок российских акций вырос на фоне цены на нефть выше $56 за баррель

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости/Прайм, Елена Лыкова. Рынок акций РФ в среду вырос по основным индексам на фоне удорожания нефти выше $56 за баррель.

Индекс ММВБ к закрытию вырос на 0,64%, до 2231,68 пункта, индекс РТС — на 0,29%, до 1167,53 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.16 мск рос на 3 копейки, до 60,19 рубля, курс евро снижался на 17 копеек, до 64,74 рубля.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent рос при этом на 1,55% — до 56,44 доллара за баррель.

"Торги среды для российского фондового рынка прошли нейтрально. Биржевые индексы тянулись за растущей на слабом долларе нефтью, американская валюта не отходила далеко от 60,15. Все оказалось настолько тихо и спокойно, что совершенно не похоже на рыночные настроения последнего времени", — комментирует Анна Бодрова из "Альпари".

Индекс ММВБ остается в диапазоне 2200-2245 пунктов и торгуется примерно в середине этого канала, индекс РТС не смог преодолеть сопротивление на 1170 пунктах и остается ниже, добавляет она.

На фоне динамичного роста европейских фондовых индексов российские индикаторы рынка акций, в основном, топтались на месте, оценивает Анастасия Соснова из банка "Российский капитал".

Корпоративные истории

Акции Трубной металлургической компании (ТМК) упали на 5,61%, до 78,3 рубля, на решении компании провести вторичное размещения (SPO) по цене ниже рыночной.

ТМК проведет road show SPO 1-2 февраля в Англии и США, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах. Компания во вторник вечером объявила о начале SPO, в котором будут задействованы до 139 миллионов обыкновенных акций, соответствующих 13,44% капитала компании.

По словам источника агентства, компания ориентирует инвесторов на цену размещения в диапазоне от 74,5 рубля за бумагу "до рынка". Закрытие книги ожидается 2 февраля. Глобальными координаторами SPO выступают Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Morgan Stanley & Co. International и "ВТБ Капитал".

"Дочка" ТМК — Rockarrow Investments Limited — продаст эти акции, а вырученные средства будут направлены на покупку аналогичного количества акций ТМК у банка ВТБ в соответствии с опционом по договору с этим банком. Стоимость выкупа обыкновенных акций у ВТБ не будет выше, чем доходы от их размещения.

Лидеры и аутсайдеры

Среди лидеров снижения также – акции ТГК-1 (-2,28%), ИСКЧ (-2,01%), префы "Мечела" (-1,68%) и РДР "Русала" (-1,34%).

Среди лидеров роста – префы "Башнефти" (3,89%), акции ММК (3,44%), префы "Транснефти" (3,08%), акции "Северстали" (2,61%), "Мостотреста" (2,34%), а также акции "Русгидро" (2,28%), "Норникеля" (2,275) и Polymetal (2,17%).

Прогнозы и рекомендации

Торги четверга для рублевого индикатора пройдут в границах значений 2210-2245 пунктов, прогнозирует Бодрова. "Завтрашнее утро будет

активным, так как российским инвесторам предстоит отыграть решения и комментарии ФРС США", — добавляет она.

В четверг российский рынок, скорее всего, продолжит расти, если Федрезерв оставит ставки без изменения, но выразит уверенность в будущих параметрах денежно-кредитной политики и устойчивом росте экономики Америки, полагает Михаил Крылов из "Golden Hills — КапиталЪ АМ".

Мировые фондовые рынки в этом случае могут отреагировать двухдневным ростом, и российские бумаги будут пользоваться спросом в качестве одного из самых стабильных активов риска, добавляет он.

"Индекс ММВБ может вырасти до 2244 пунктов, но индекс РТС останется около 1167 пунктов, так как валюта США может подорожать до 60,5 рубля на ожиданиях негативной реакции экспортеров на перекупленный "деревянный", — прогнозирует при этом эксперт.