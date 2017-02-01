Доллар дорожает в ожидании решения ФРС США по ставке

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости/Прайм. Курс доллара растет в среду в ожидании итогов январского заседания ФРС США по монетарной политике, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.08 мск курс доллара к иене рос до 113,52 иены за доллар со 112,80 иены на прошлых торгах. Курс евро к доллару снижался до 1,0755 доллара за евро с 1,0797 доллара за евро на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,29%, до 99,84 пункта.

Позднее в среду будут оглашены итоги первого в 2017 году заседания ФРС США. Аналитики, опрошенные РИА Новости, считают, что регулятор оставит базовую ставку на текущем уровне в 0,5-0,75% годовых из-за высокой волатильности на рынке. По их мнению, очередного повышения ставки можно ожидать в марте. Основное внимание рынков будет сосредоточено на коммюнике ФРС по итогам заседания, — инвесторов интересует мнение регулятора о дальнейшем развитии американской экономики при новом президенте Дональде Трампе.

По данным CME Group, рынки оценивают вероятность сохранения текущих параметров монетарной политики ФРС по итогам текущего заседания в 96%, а вероятность повышения ставки в марте – в 24,4%.

Положительное влияние на динамику доллара также оказывают данные по рынку труда. Как сообщила аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP), число рабочих мест в частных компаниях США в январе выросло на 246 тысяч по сравнению с декабрем. Данные оказались выше прогнозов аналитиков, которые ожидали роста показателя лишь на 165 тысяч.

Укрепление рынка труда является одним из условий повышения базовой ставки ФРС США. Повышение ставки, в свою очередь, усилит рост курса доллара.