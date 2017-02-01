СМИ сообщили, что Glencore не войдет в совет директоров "Роснефти"

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости/Прайм. Glencore не интересуется участием в управлении "Роснефти" и не будет представлена в совете директоров крупнейшей российской нефтяной компании, сообщает в среду газета "Ведомости" со ссылкой на источник, близкий к одному из акционеров "Роснефти", и федерального чиновника.

Glencore в консорциуме с катарским суверенным фондом (Qatar Investment Authority, QIA) в декабре прошлого года приобрели 19,5% акций "Роснефти" за 692 миллиарда рублей (10,2 миллиарда евро). Владельцем пакета после закрытия сделки стало паритетное СП Glencore и QIA — компания QHG Shares Pte. Ltd., зарегистрированная в Сингапуре.

Собеседникам газеты не известно, будет ли катарский фонд номинировать своих представителей, а представитель фонда отвечать на этот вопрос не стал.

"Новые акционеры будут адекватно представлены в совете директоров", – заявил газете представитель "Роснефти". При этом он не уточнил, кто именно это будет, а представитель Минэнерго отказался от комментариев.

Отмечается, что по уставу "Роснефти" выдвижение кандидатов в совет директоров завершается к началу марта. QHG Shares Pte. Ltd является третьим по величине акционером "Роснефти" после "Роснефтегаза" и BP. Представители BP должны занять два места в совете директоров, приводит газета данные управляющего GL Asset Management Сергея Вахрамеева. При этом он допускает, что два представителя может быть и у QHG Shares. Однако QHG Shares может не хватить для этого голосов.

За последние три года явка на годовых собраниях акционеров госкомпании колебалась от 89,7 до 92,9%, поэтому для избрания одного представителя может понадобиться не менее 10,3%. Glencore, по данным Вахрамеева, будет достаточно выступать пассивным инвестором и получать долю в дивидендах "Роснефти".

Акционеры обычно претендуют на места в совете пропорционально эффективной доле в компании, отмечает партнер Tertychny Agabalyan Иван Тертычный. А эффективная доля Glencore в "Роснефти" – 0,54%, сообщала компания сразу после подписания сделки в декабре, отмечает газета.

Как заявлял в декабре РИА Новости пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев, консорциум Glencore и катарского суверенного фонда будет иметь представителей в составе совета директоров "Роснефти" пропорционально приобретенной доле.