СМИ сообщили, что Glencore не войдет в совет директоров "Роснефти"

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости/Прайм. Glencore не интересуется участием в управлении "Роснефти" и не будет представлена в совете директоров крупнейшей российской нефтяной компании, сообщает в среду газета "Ведомости" со ссылкой на источник, близкий к одному из акционеров "Роснефти", и федерального чиновника.
Собеседникам газеты не известно, будет ли катарский фонд номинировать своих представителей, а представитель фонда отвечать на этот вопрос не стал.
"Новые акционеры будут адекватно представлены в совете директоров", – заявил газете представитель "Роснефти". При этом он не уточнил, кто именно это будет, а представитель Минэнерго отказался от комментариев.
За последние три года явка на годовых собраниях акционеров госкомпании колебалась от 89,7 до 92,9%, поэтому для избрания одного представителя может понадобиться не менее 10,3%. Glencore, по данным Вахрамеева, будет достаточно выступать пассивным инвестором и получать долю в дивидендах "Роснефти".
Акционеры обычно претендуют на места в совете пропорционально эффективной доле в компании, отмечает партнер Tertychny Agabalyan Иван Тертычный. А эффективная доля Glencore в "Роснефти" – 0,54%, сообщала компания сразу после подписания сделки в декабре, отмечает газета.
Как заявлял в декабре РИА Новости пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев, консорциум Glencore и катарского суверенного фонда будет иметь представителей в составе совета директоров "Роснефти" пропорционально приобретенной доле.