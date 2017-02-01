Саяно-Шушенская ГЭС за год выработала рекордный объем электроэнергии

КРАСНОЯРСК, 1 фев — РИА Новости. Саяно-Шушенская ГЭС в 2016 году выработала более 25 миллиардов кВт/ч, что является рекордом станции за весь период эксплуатации, сообщает Саяно-Шушенский филиал компании "РусГидро".

В компании сообщили, что рекордных показателей удалось достичь в результате благоприятной гидрологической обстановки на реке Енисей, качественного планирования водного и энергетического режимов работы предприятия, оптимизации графиков ремонтных работ и частичного снятия сетевых ограничений на выдачу мощности.

Всего с момента ввода в эксплуатацию в декабре 1978 года ГЭС выработала, по данным на декабрь 2016 года, более 700 миллиардов кВт/ч.

"Суммарная годовая выработка электроэнергии Саяно-Шушенской ГЭС в прошедшем году стала рекордной за весь период эксплуатации гидроэлектростанции и составила 25,48 миллиардов кВт/ч", — говорится в сообщении.

"Русгидро" — гидрогенерирующая компания России, установленная мощность ее электростанций составляет 38,6 ГВт. Государство в лице Росимущества является ее основным акционером (66,84% акций).

В августе 2009 года на Саяно-Шушенской ГЭС, принадлежащей ОАО "РусГидро", из-за разрушения крепежных элементов произошла авария — потоком воды сорвало крышку гидроагрегата №2, в машинный зал хлынула вода. Затопленными оказались ремонтные мастерские, в которых находились люди. В результате трагедии погибли 75 человек.