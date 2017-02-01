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Экономика

Чистая прибыль Apple в I квартале 2016-17 фингода сократилась на 2,55%

01:1101.02.2017
(обновлено: 01:13 01.02.2017)
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Магазин Apple. Архивное фото
© AP Photo/ Matthias Schrade

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости/Прайм. Чистая прибыль Apple в первом квартале 2016-17 финансового года, завершившегося 31 декабря, снизилась на 2,55%, до 17,891 миллиарда долларов, говорится в ее отчете.

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Разводненная прибыль в пересчете на одну акцию составила 3,36 доллара против 3,28 доллара годом ранее, достигнув рекордно высокого для компании уровня. Выручка компании за отчетный период выросла на 3,26, до 78,351 миллиарда долларов по сравнению с предыдущим годом, что также является рекордом для компании.

Продажи iPhone в первом квартале составили 78,290 миллиона единиц, что на 5% больше в годовом выражении. Продажи iPad снизились на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого фингода, до 13,081 миллиона единиц. Данных по количеству проданных Apple Watch компания не представила.

Наибольший объем продаж отмечен в США, где выручка компании составила 31,968 миллиарда долларов (рост на 9% в годовом выражении). Наименьшая выручка зафиксирована в Японии — 5,766 миллиарда долларов, что на 20% больше показателя первого квартала 2015-16 фингода.

По итогам второго квартала 2016-2017 фингода Apple ожидает выручку на уровне 51,5-53,5 миллиарда долларов, а также операционные расходы в диапазоне 6,5-6,6 миллиарда долларов. В отчетности также говорится, что совет директоров компании одобрил квартальные дивиденды на уровне 0,57 доллара за акцию. Выплаты состоятся 16 февраля 2016 года.

Американская корпорация Apple была основана в 1976 году Стивом Джобсом, Стивом Возняком и Рональдом Уэйном. Штаб-квартира компании находится в Купертино, штат Калифорния. Apple занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.

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