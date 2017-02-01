Чистая прибыль Apple в I квартале 2016-17 фингода сократилась на 2,55%

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости/Прайм. Чистая прибыль Apple в первом квартале 2016-17 финансового года, завершившегося 31 декабря, снизилась на 2,55%, до 17,891 миллиарда долларов, говорится в ее отчете.
Продажи iPhone в первом квартале составили 78,290 миллиона единиц, что на 5% больше в годовом выражении. Продажи iPad снизились на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого фингода, до 13,081 миллиона единиц. Данных по количеству проданных Apple Watch компания не представила.
Наибольший объем продаж отмечен в США, где выручка компании составила 31,968 миллиарда долларов (рост на 9% в годовом выражении). Наименьшая выручка зафиксирована в Японии — 5,766 миллиарда долларов, что на 20% больше показателя первого квартала 2015-16 фингода.
По итогам второго квартала 2016-2017 фингода Apple ожидает выручку на уровне 51,5-53,5 миллиарда долларов, а также операционные расходы в диапазоне 6,5-6,6 миллиарда долларов. В отчетности также говорится, что совет директоров компании одобрил квартальные дивиденды на уровне 0,57 доллара за акцию. Выплаты состоятся 16 февраля 2016 года.
Американская корпорация Apple была основана в 1976 году Стивом Джобсом, Стивом Возняком и Рональдом Уэйном. Штаб-квартира компании находится в Купертино, штат Калифорния. Apple занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.