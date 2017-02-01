Унасур призвал Южную Америку сплотиться перед политикой Трампа

МЕХИКО, 1 фев – РИА Новости. Генеральный секретарь Союза южноамериканских наций (Унасур) Эрнесто Сампер призвал во вторник страны Латинской Америки сплотиться перед лицом проводимой новой администрацией США антииммигрантской политики.

"Латиноамериканские страны перед лицом правительства Трампа не должны впадать в синдром умиротворенности, нам нужен такой сценарий, который позволит нам начать более эффективные и конкретные действия по интеграции", — заявил в столице Эквадора Сампер, уходящий с поста главы Унасур.

По сообщению канала Telesur, Сампер назвал ксенофобскими и расистскими указы Дональда Трампа, направленные на борьбу с мигрантами, а возможные защитные меры в торговле между США и Мексикой – нарушающими существующие соглашения между двумя странами.

На прошлой неделе Трамп подписал указы об охране границы и иммиграции. Ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что указы будут содержать такие меры, как строительство "физического барьера" на границе, массовую высылку нелегальных иммигрантов с криминальным прошлым, отказ от федерального финансирования городов, которые отказываются выдавать иммигрантов федеральным властям.