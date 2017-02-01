Эксперты до марта не ожидают изменения ставки ФРС США

ВАШИНГТОН, 1 фев – РИА Новости. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам январского заседания оставит базовую ставку без изменений из-за высокой волатильности на рынке, считают эксперты, опрошенные РИА Новости.

По их мнению, очередного повышения ставки можно ожидать в марте.

Итоги январского заседания ФРС станут известны в среду.

Сейчас ставка находится на весьма низком уровне. ФРС в декабре 2016 года ограничилась "сигнальным" повышением базовой ставки на 0,25 процентного пункта — до 0,5-0,75%. Это стало вторым повышением с 29 июня 2006 года. В 2007–2008 годах регулятор постепенно понижал ставку до тех пор, пока она не достигла минимальной отметки 0-0,25% в декабре 2008 года.

Пока без изменений

Аналитики "ВТБ Капитала" ожидают три повышения ставки в 2017 году, тоже по 0,25 процентного пункта. "Большинство наблюдателей считают, что первое в этом году повышение ставки произойдет в марте", — отмечают они.

"Йеллен (глава ФРС – ред.) и ряд других членов комитета (по открытым рынкам – ред.) уже заявляли о нецелесообразности фискальной экспансии ввиду сопряженных с ней инфляционных рисков. Прогноз комитета по темпам роста реального ВВП США составляет около 2%, что плохо сочетается с идеей Трампа о двукратном ускорении экономического роста", — пишут аналитики.

"Ставка останется там же, где она есть сейчас", — соглашается главный экономист Smith's Research & Gradings Скотт МакДоналд.

При этом он ожидает от членов комитета по открытым рынкам ФРС "агрессивной риторики" по поводу мер стимулирования экономики, предложенных новым президентом США Дональдом Трампом.

Хрупкий оптимизм

Основное внимание рынков будет сосредоточено на коммюнике ФРС по итогам заседания. Главным образом инвесторов интересует мнение регулятора о дальнейшем развитии американской экономики при Трампе.

"Основной линией будет высказывание осторожного оптимизма по экономике США, но этот оптимизм будет очень хрупким", — говорит МакДоналд.

Экономике США в конце 2016 года удалось выйти на позитивный тренд, несмотря на негативные прогнозы, связанные с победой Трампа на выборах. Заявления нового главы государства, инаугурация которого состоялась 20 января, о понижении налогов, снятии ограничений на нефтедобычу стимулировали рост в ряде отраслей американской экономики. МВФ в середине января повысил прогнозы по росту экономики США на 2017 и 2018 годы на 0,1 и 0,4 процентного пункта — до 2,3% и 2,5% соответственно.

"ФРС, возможно, придется жать на тормоз из-за ускорения экономики, которое будет задаваться из конгресса и Белого дома", — заключает МакДоналд.