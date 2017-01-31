АСВ войдет в число акционеров банка "Пересвет"

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости/Прайм. Акционеры банка "Пересвет" приняли решение увеличить уставный капитал банка на 5,8% — до 1,91 миллиарда рублей через выпуск дополнительных акций, следует из материалов банка.

Капитал будет увеличен через выпуск 319,8 тысячи акций с номинальной стоимостью 329 рублей. Акции будут размещены по закрытой подписке в пользу Агентства по страхованию вкладов. Оплата будет производиться посредством мены требований по ряду договоров субординированных займов, заключенных между АСВ и банком.

Акционеры "Пересвета" также решили направить нераспределенную прибыль в размере почти 150 миллионов рублей для покрытия убытков банка.

Ранее в январе "Пересвет", допустивший многочисленные дефолты по своим бумагам, сообщил, что рассмотрит в скором времени возможность выпуска новых облигаций. Зампред ЦБ Василий Поздышев пояснил, что кредиторы банка готовы конвертировать свои средства в субординированные облигации банка. ЦБ. по его словам, против этого не возражает и рассматривает вопрос финансового оздоровления банка.

ЦБ с 21 октября назначил в "Пересвет" временную администрацию сроком на полгода. ЦБ также ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка. С момента введения моратория банк допустил ряд дефолтов по своим бумагам. По данным Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юрлиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности, "дыра" в балансе банка "Пересвет" составляет 35,1 миллиарда рублей.