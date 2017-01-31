Меркель опровергла предположение властей США о манипулировании курсом евро

БЕРЛИН, 31 янв – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Канцлер ФРГ Ангела Меркель опровергла предположения экономического советника президента США Дональда Трампа о возможном влиянии Берлина на курс европейской валюты с целью получения преимущества над основными торговыми партнерами.

Об этом Меркель заявила во вторник на пресс-конференции в Стокгольме. Трансляцию пресс-конференции вел в прямом эфире сайт правительства Швеции.

"Что касается вопросов евро и его стоимости, то Германия является страной, которая всегда выступала за независимую политику Европейского центрального банка (ЕЦБ), как это делал и Бундесбанк, когда евро еще не существовал. Поэтому мы не будем оказывать влияния на политику ЕЦБ, я ничего не хочу и не буду менять в сложившейся ситуации. В остальном, мы пытаемся конкурировать на мировом рынке с конкурентоспособными продуктами в честной конкуренции со всеми остальными", — сказала канцлер.

Ранее экономический советник президента США Питер Наварро сказал в интервью газете Financial Times, что "существенно недооцененный" евро является "чем-то вроде неявной немецкой марки", низкий курс европейской валюты дает Германии преимущество над основными торговыми партнерами.