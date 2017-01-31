McDonald's протестирует в России заказы через мобильное приложение

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости/Прайм. McDonald's в России в текущем году хочет запустить тестирование опции заказа еды в ресторанах через мобильное приложение, сообщил РИА Новости президент российского McDonald's Хамзат Хасбулатов.

"Я не знаю, когда конкретно это будет доступно – летом, осенью. Мы хотели бы тестировать такую опцию в 2017 году. Пока не могу сказать, где будем тестировать", — сказал Хасбулатов, отвечая на вопрос о процессе внедрения опции мобильных заказов в сети ресторанов.

По словам главы российского McDonald's, вопрос запуска функции заказов еды через мобильное приложение касается и разработки самой программы, и безопасности использования информации.

Кроме того, Хасбулатов рассказал о программе обновления ресторанов сети. По его словам, на данный момент обновлено уже 95% ресторанов сети, остальные будут модернизированы в текущем году. В 2017 году компания планирует обновить 34 ресторана — это касается как полной модернизации, так и замены интерьеров.

Компания McDonald's основана в 1940 году братьями Диком и Маком Макдональдами. Первый ресторан открылся в Сан-Бернардино (штат Калифорния, США). В 1948 году компания впервые в мире сформулировала принципы концепции "быстрого питания". Первый McDonald's в России открылся в начале 1990 года на Пушкинской площади. Сейчас в РФ работает 609 ресторанов McDonald's, 92 из них управляются тремя франчайзи.