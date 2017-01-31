Рубль вечером теряет к евро и стабилизируется к доллару

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости/Прайм, Дмитрий Майоров. Курс рубля вечером во вторник слегка теряет к доллару и в большей степени к евро, отыгрывая колебания форекс.

Ожидания грядущего начала покупок Минфином валюты на рынке создает интригу, говорят эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" к 21.34 мск повышался на 0,19 рубля — до 60,12 рубля, курс евро — на 0,79 рубля — до 64,86 рубля, следует из данных Московской биржи.

В преддверии покупок Минфина

Курс рубля против доллара во вторник несущественно менялся около уровней предыдущего закрытия, переходя от снижения к росту.

Новостной фон создавали сообщения о рисках укрепления или девальвации рубля. В частности, аналитики крупнейших банков считают, что возможное ослабление антироссийских санкций в связи с приходом к власти в США Дональда Трампа приведет к падению доллара в район 50-57 рублей с нынешних 60 рублей, что означает укрепление рубля на 5-20%.

В то же время, по оценкам Минфина, на которые ссылается агентство Рейтер, если будет действовать декларированный режим постоянной покупки валюты в резервы, дефицит бюджета составит 0,7% ВВП, в Резервный фонд будет вложен 241 миллиард рублей в валютном эквиваленте, но при этом рубль должен ослабнуть примерно на 9%, и курс составит 64,9 рубля к доллару.

Видимо, чиновники решили подготовиться к нежелательному для курса (с точки зрения Минфина) эффекту от возможного ослабления санкций, говорят эксперты, комментируя сложившуюся ситуацию.

Минфин РФ на прошлой неделе сообщил, что с февраля будет осуществлять валютные операции на рынке РФ, привлекая для этого Банк России. Покупать валюту планируется при цене нефти дороже 40 долларов за баррель, продавать ее — если фактическая цена окажется ниже. По оценке министерства, операции на валютном рынке будут иметь в целом нейтральное влияние на состояние денежного рынка. Они призваны минимизировать влияние изменчивости нефтяных цен на экономику до введения "бюджетных правил".

Стоимость нефти вечером пыталась расти в цене выше 56 долларов за баррель на фоне выполнения обещаний о сокращении добычи "черного золота" странами ОПЕК.

Тем не менее, доллар и евро вечером прибавляли 0,3-1,2% против рубля. Рублевая цена нефти при этом колебалась выше отметки 3,35 тысячи рублей.

Прогнозы и рекомендации

После первых операций Минфина на рынке валюты инвесторы немного успокоятся, и американская валюта окажется ниже 60 рублей, однако ее существенной коррекции вниз можно не ожидать, считает Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал".

Предстоящие покупки валюты Минфином должны остановить текущее укрепление курса рубля по отношению к основным резервным валютам, считает Лазарь Бадалов из РЭУ имени Плеханова. Высокие рублевые процентные ставки притягивают спекулянтов с развитых рынков, которые зарабатывают на их разнице по сравнению с валютными ставками, говорит он.

"Пока ключевая ставка ЦБ не снизится, на российский рынок будут приходить спекулятивные капиталы, а рубль будет стремительно дорожать. Пока же — на этой неделе — ключевая ставка ЦБ не будет изменена. Покупка валюты нужна, чтобы остановить процесс истощения резервов и снизить дефицит бюджета. Курс рубля до конца недели, скорее всего, останется в коридоре 59-61 за доллар", — сказал Бадалов.