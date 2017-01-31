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Экономика

Рубль вечером теряет к евро и стабилизируется к доллару

Сюжет:
Динамика курсов валют. Февраль 2017 (2)
21:5931.01.2017
(обновлено: 22:05 31.01.2017)
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Российские рубли. Архивное фото
© Fotolia/ Anton Gvozdikov

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости/Прайм, Дмитрий Майоров. Курс рубля вечером во вторник слегка теряет к доллару и в большей степени к евро, отыгрывая колебания форекс.

Ожидания грядущего начала покупок Минфином валюты на рынке создает интригу, говорят эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" к 21.34 мск повышался на 0,19 рубля — до 60,12 рубля, курс евро — на 0,79 рубля — до 64,86 рубля, следует из данных Московской биржи.

В преддверии покупок Минфина

Курс рубля против доллара во вторник несущественно менялся около уровней предыдущего закрытия, переходя от снижения к росту.

Монеты номиналом 10 российских рублей. Архивное фото
© Fotolia/ ET1972
Эксперт рассказал, при каких условиях возможно ослабление рубля на 10%
Новостной фон создавали сообщения о рисках укрепления или девальвации рубля. В частности, аналитики крупнейших банков считают, что возможное ослабление антироссийских санкций в связи с приходом к власти в США Дональда Трампа приведет к падению доллара в район 50-57 рублей с нынешних 60 рублей, что означает укрепление рубля на 5-20%.

В то же время, по оценкам Минфина, на которые ссылается агентство Рейтер, если будет действовать декларированный режим постоянной покупки валюты в резервы, дефицит бюджета составит 0,7% ВВП, в Резервный фонд будет вложен 241 миллиард рублей в валютном эквиваленте, но при этом рубль должен ослабнуть примерно на 9%, и курс составит 64,9 рубля к доллару.

Работа нового офиса фондовой биржи. Архивное фото
© РИА Новости. Григорий Сысоев
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Рынок российских акций снизился на смешанном внешнем фоне

Видимо, чиновники решили подготовиться к нежелательному для курса (с точки зрения Минфина) эффекту от возможного ослабления санкций, говорят эксперты, комментируя сложившуюся ситуацию.

Минфин РФ на прошлой неделе сообщил, что с февраля будет осуществлять валютные операции на рынке РФ, привлекая для этого Банк России. Покупать валюту планируется при цене нефти дороже 40 долларов за баррель, продавать ее — если фактическая цена окажется ниже. По оценке министерства, операции на валютном рынке будут иметь в целом нейтральное влияние на состояние денежного рынка. Они призваны минимизировать влияние изменчивости нефтяных цен на экономику до введения "бюджетных правил".

Работа фондовой биржи. Архивное фото
© AP Photo/ Richard Drew
Биржи Европы закрылись в минусе в ожидании новостей от ФРС США

Стоимость нефти вечером пыталась расти в цене выше 56 долларов за баррель на фоне выполнения обещаний о сокращении добычи "черного золота" странами ОПЕК.

Тем не менее, доллар и евро вечером прибавляли 0,3-1,2% против рубля. Рублевая цена нефти при этом колебалась выше отметки 3,35 тысячи рублей.

Прогнозы и рекомендации

После первых операций Минфина на рынке валюты инвесторы немного успокоятся, и американская валюта окажется ниже 60 рублей, однако ее существенной коррекции вниз можно не ожидать, считает Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал".

Добыча нефти. Архивное фото
© AP Photo/ Jae C. Hong
Нефть дорожает на выполнении обещаний о сокращении добычи странами ОПЕК

Предстоящие покупки валюты Минфином должны остановить текущее укрепление курса рубля по отношению к основным резервным валютам, считает Лазарь Бадалов из РЭУ имени Плеханова. Высокие рублевые процентные ставки притягивают спекулянтов с развитых рынков, которые зарабатывают на их разнице по сравнению с валютными ставками, говорит он.

"Пока ключевая ставка ЦБ не снизится, на российский рынок будут приходить спекулятивные капиталы, а рубль будет стремительно дорожать. Пока же — на этой неделе — ключевая ставка ЦБ не будет изменена. Покупка валюты нужна, чтобы остановить процесс истощения резервов и снизить дефицит бюджета. Курс рубля до конца недели, скорее всего, останется в коридоре 59-61 за доллар", — сказал Бадалов.

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