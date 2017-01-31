Курс евро вырос до 65 рублей

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости/Прайм. Евро растет к рублю, обновив максимум с начала текущего года в 65 рублей на фоне укрепления европейской валюты к американской на форекс, свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара расчетами "завтра" к 22.03 мск повышался на 0,26 рубля — до 60,19 рубля, курс евро — на 0,89 рубля, до 64,95 рубля, следует из данных Московской биржи.

Во вторник евро уже поднимался до 65 рублей – максимума текущего года, впервые достигнутого 3 января. Такой рост происходит на фоне укрепления евро к доллару выше отметки 1,08 впервые с 8 декабря 2016 года.