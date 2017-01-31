Эксперт рассказал, при каких условиях возможно ослабление рубля на 10%

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости/Прайм. Масштабное ослабление рубля, ожидаемое Минфином, возможно при покупках по 2-3 миллиарда долларов ежемесячно, однако допдоходов на это не хватит, считает заместитель директора центра макроэкономического прогнозирования и инвестиционной стратегии Бинбанка Наталия Шилова.

По оценкам Минфина, на которые ссылается агентство Рейтер, если будет действовать декларированный режим постоянной покупки валюты в резервы, дефицит бюджета составит 0,7% ВВП, в Резервный фонд будет вложен 241 миллиард рублей в валютном эквиваленте, но при этом рубль должен ослабнуть примерно на 9%, и курс составит 64,9 рубля к доллару.

Дополнительные доходы Минфина от превышения фактической стоимостью нефти заложенных в бюджет уровней соответствуют покупкам порядка 1-1,2 миллиарда долларов в месяц или порядка 13 миллиардов в год, оценила эксперт. "Стоимость" таких интервенций составляет порядка плюс 2 рубля к равновесному курсу при прочих равных условиях за год, но никак не 5 рублей от текущих уровней, говорит Шилова.

"Чтобы получить среднегодовую нефть Urals на уровне 55 долларов, необходимо увидеть Brent на уровне 58 долларов. А для того чтобы увидеть столь масштабное ослабление рубля при растущей нефти, необходимо будет покупать более существенные объемы валюты (в 2-3 раза выше наших оценок), что мы считаем несопоставимым с фактически сложившимися оценками превышения нефтегазовых доходов уровней января, заложенных в бюджет", — сказала эксперт.

Можно предположить, что приведенные цифры (курс в 64,9 рубля за доллар при нефти Urals 55 долларов) – это лишь сценарные "рабочие" условия, которые традиционно используются при оценке будущих доходов на уровне "что, если", а не официальные "таргеты" по валюте, добавила Шилова.