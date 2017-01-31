Мексика начинает переговоры сразу с шестью странами о свободной торговле

МЕХИКО, 31 янв – РИА Новости. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето дал поручения начать переговоры о достижении соглашений о свободной торговле сразу с шестью странами, сообщил во вторник министр экономики Мексики Ильдефонсо Гуахардо.

"Президент мне уже поручил превратить Транстихоокеанское партнерство (ТТП) для Мексики в двусторонние соглашения со всеми странами, с которыми у нас нет соглашений о свободной торговле", — заявил Гуахардо. Речь идет об Австралии, Брунее, Малайзии, Новой Зеландии, Сингапуре и Вьетнаме.

По словам министра, при этом в ноябре Мексика постарается ратифицировать ТТП с Австралией, Японией, Малайзией, Новой Зеландией и Сингапуром, отмечает портал El Economista.

Ранее президент США Дональд Трамп высказал ряд намерений, направленных на "защиту" экономики США. В частности, он подписал указ о выходе из ТТП, в рамках которого планировалось создание зоны свободной торговли в АТР. На тихоокеанские страны приходятся 40% мировой экономики и треть мировой торговли. Ряд экспертов связывали такое решение с глобальной тенденцией к протекционизму.