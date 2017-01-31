Рынок российских акций снизился на смешанном внешнем фоне

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости/Прайм, Елена Лыкова. Рынок акций РФ снизился по основным индексам на смешанном внешнем фоне в ожидании данных по запасам нефти в США и результатов заседания ФРС по ставке.

Индекс ММВБ к закрытию опустился на 0,75% — до 2217,39 пункта, индекс РТС — на 0,98%, до 1164,15 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" 20.04 мск рос на 9 копеек — до 60,12 рубля, курс евро — на 81 копейку, до 64,87 рубля.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent рос на 1,59% — до 56,2 доллара за баррель.

"Российский рынок акций сегодня продолжил оставаться под давлением продавцов: индекс ММВБ умеренно снизился по итогам торговой сессии", — комментирует Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.

Лидеры и аутсайдеры

В лидерах — обыкновенные акции "Башнефти", установившие на утренних торгах новый исторический максимум на уровне 4199,5 рубля (подскакивали на 14,3%) после завершения приема заявок от миноритариев на оферту на низких объемах торгов. К закрытию рынка акции поднялись на 10,31% — до 4,051 рубля. При этом привилегированные акции "Башнефти" поднялись на 0,67% — до 1362 рублей.

Среди лидеров роста — акции ММК (3,54%), РДР "Русала" (2,93%), Polymetal (2,6%), акции "Камаза" (2,26%), префы "Сургутнефтегаза" (2,23%), акции "Газпром нефти" (1,92%), "Аэрофлота" (1,91%).

Среди лидеров снижения — акции "Татнефти" (-3,4%), префы "Транснефти" (-3,06%), акции АФК "Система" (-2,03%), "Русгидро" (-1,98%), ФСК ЕЭС (-1,77%), "Новатэка" (-1,68%), ОГК-2 (-1,67%) и акции "Алросы" (-1,67%).

Прогнозы и рекомендации

Индекс ММВБ сможет уже в среду скорректировать половину роста прошлой недели и протестировать верхнюю часть зоны 2180-2210 пунктов, выступающей ближайшей поддержкой и отражающей сбалансированность оценок рынка акций и текущих позиций нефти, полагает Локтюхов из Промсвязьбанка.

"Завтра в центре внимания будет насыщенный новостной фон, включающий в себя данные по США (недельные цифры по запасам энергоносителей, данные по числу новых рабочих мест в частном секторе от ADP) и стэйтмент по итогам заседания ФРС, а также страновые PMI", — говорит аналитик.

"Впрочем, так как наш среднесрочный взгляд на рынок акций позитивен, то надеемся, что давление будет фокусироваться, в первую очередь, в "голубых фишках", в то время как привлекательные менее ликвидные бумаги будут продолжать переоцениваться вверх", — добавляет он.

Наиболее важной публикацией среды станут данные от Минэнерго США по изменению уровня запасов нефти в США, напоминает Александр Костюков из "Велес Капитала".

"Предварительная оценка от API будет опубликована уже сегодня ночью. После завершения торгов на российской бирже будут подведены итоги заседания ФРС и объявлено решение по ключевым ставкам", — добавляет он.

"Если ФРС сохранит свой достаточно агрессивный настрой, для рискованных активов это станет еще одним поводом для падения. Таким образом, в ближайшие дни стоит ждать падения ММВБ в район уровня 2200. Если он будет пройден, то целью станет ключевая поддержка 2160-2150", — считает Ирина Рогова из Forex Club.

В среду индекс ММВБ может торговаться в районе 2200-2300 пунктов, прогнозирует Наталья Мильчакова из "Альпари". "Мы ожидаем, что в среду индекс РТС может торговаться на уровнях в 1160-1180 пунктов", — добавляет она.

В среду индекс ММВБ может снизиться до 2202 пунктов, и индекс РТС — до 1151 пункта вследствие того, что пара доллар/рубль подорожает на примерно 30 копеек на ожиданиях девальвации из-за покупки резервов, считает Михаил Крылов, директор аналитического департамента "Golden Hills – КапиталЪ АМ".