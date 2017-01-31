Биржи Европы закрылись в минусе в ожидании новостей от ФРС США

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости/Прайм. Основные биржевые индексы Европы закрыли торги вторника снижением в ожидании итогов январского заседания ФРС США, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов французский CAC 40 опустился на 0,75% — до 4748,90 пункта, немецкий DAX — на 1,25%, до 11535,31 пункта, британский FTSE 100 — на 0,27%, до 7099,15 пункта.

Итоги заседания ФРС станут известны в среду. По прогнозам экспертов, регулятор сохранит свою денежно-кредитную политику без изменений. При этом основное внимание рынков сосредоточено на коммюнике ФРС по итогам заседания. Главным образом инвесторов интересует мнение регулятора о дальнейшем развитии американской экономики при президенте США Дональде Трампе.

"Европейские рынки попытались закрыть торги ростом, но положительная динамика была нивелирована ожиданием решений ФРС", — приводит агентство Франс Пресс комментарий стратегов брокерской компании Aurel BGC.

Сдержала падение индексов внутренняя статистика от европейского статистического агентства Евростат. По его данным, рост ВВП 19 стран еврозоны, по первой, предварительной оценке, в четвертом квартале 2016 года составил 0,5% в квартальном выражении и 1,8% — в годовом. Аналитики прогнозировали увеличение индикатора на 0,5% в квартальном выражении и на 1,7% — в годовом. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в январе, по предварительной оценке Евростата, ускорилась до 1,8% с 1,1% в декабре. Аналитики ожидали, что показатель составит 1,6%. Годом ранее, в январе 2016 года, годовая инфляция в еврозоне составляла 0,3%.

Безработица в еврозоне в декабре снизилась до минимума с мая 2009 года в 9,6% с пересмотренного показателя ноября в 9,7%. Аналитики ожидали, что индикатор останется на первоначальном уровне ноября в 9,8%. Безработица в ЕС в декабре осталась на уровне пересмотренного показателя ноября в 8,2%, минимальном с февраля 2009 года. Годом ранее безработица в еврозоне в отчетном месяце составляла 10,5%, а в ЕС — 9%. При этом в абсолютном выражении число безработных в ЕС в декабре 2016 года составило 20,065 миллиона человек, в зоне евро — 15,571 миллиона человек.