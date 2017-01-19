"Национальное рейтинговое агентство" присваивает некредитные рейтинги

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости/Прайм. "Национальное рейтинговое агентство" (НРА) начало присваивать некредитные рейтинги надежности и качества услуг компаниям финансового сектора, говорится в пресс-релизе агентства.

"Рейтинг надежности и качества услуг — это мнение агентства об устойчивости бизнес-модели и рыночных позиций компании в рамках одной отрасли. Рейтинг отражает оценку агентством опыта работы компании на финансовом рынке, позиций и конкурентоспособности в своем сегменте присутствия, качества клиентской базы и предоставляемых компанией услуг, уровня и эффективности контроля за рисками, качества бизнес-процессов и операционных стандартов деятельности, структуры и стабильности доходной базы, репутации собственников и их влияния на бизнес компании", — сообщили в НРА.

Рейтинги надежности и качества услуг определяются агентством как некредитные рейтинги. Некредитные рейтинги – рейтинги, не связанные с оценкой вероятности дефолта по принятым финансовым обязательствам. Исторические данные о вероятности дефолтов по некредитным рейтингам не публикуются.

Утвержденные НРА новые методологии оценки надежности и качества услуг по управляющим компаниям, страховым компаниям, лизинговым компаниям уже размещены на сайте НРА.

"Методика оценки надежности компаний других сегментов финансового сектора будет утверждена и презентована рынку в ближайшее время", — заявили в агентстве.