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Экономика

Дефицит бюджета России в 2017 году может сократиться до 1,5% ВВП

19:1019.01.2017
(обновлено: 19:16 19.01.2017)
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Монета в один рубль на фоне графика. Архивное фото
© Fotolia/ Valerie Potapova

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости/Прайм. Дефицит бюджета РФ в 2017 году может сократиться до 1,5% ВВП при среднегодовой цене нефти в 55 долларов за баррель и курсе национальной валюты в 66,3 рубля за доллар, передает агентство Рейтер со ссылкой на документ Минфина России. Бюджет на текущий год сформирован с дефицитом 3,2% ВВП.

Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
© РИА Новости. Максим Блинов
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Силуанов рассказал о нефтегазовых допдоходах бюджета в 2017 году

Агентство приводит параметры нового бюджетного правила, которым власти РФ будут руководствоваться в текущем году. Согласно этому правилу, Минфин будет сокращать расходование средств суверенных фондов, если цена российской нефти марки Urals в текущем году будет в диапазоне 40-55 долларов за баррель.

При этом если среднегодовая цена окажется на уровне 55 долларов за баррель, Минфин может возобновить пополнение Резервного фонда, сдерживая, таким образом, укрепление рубля. Если цена нефти достигнет 70 долларов, бюджетное правило будет держать рубль на отметке 61 против доллара, говорится в сообщении.

Глава Минфина Антон Силуанов ранее говорил, что президент РФ поддержал предложение правительства направить все дополнительные нефтегазовые доходы бюджета 2017 года не на увеличение расходов, а на сокращение траты резервов. Министр не исключал, что при благоприятной конъюнктуре с ценами на нефть средства Резервного фонда и ФНБ вообще не потребуются для финансирования дефицита бюджета в текущем году.

Федеральный бюджет РФ на 2017-2019 годы был сформирован исходя из прогнозируемой среднегодовой цены нефти в 40 долларов за баррель на всю трехлетку. Однако после договоренностей нефтедобывающих государств в конце прошлого года о сокращении добычи нефти, цены на нее на мировом рынке выросли и превышают официальные прогнозы российских властей. На фоне роста нефтяных цен курс рубля укрепился, доллар в четверг, по данным Московской биржи, стоил меньше 60 рублей.

Минфин в текущем году планировал полностью потратить средства Резервного фонда на финансирование дефицита бюджета и начать расходование ФНБ. Общий объем трат из суверенных фондов предусмотрен в 2017 году в размере 1,8 триллиона рублей.

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