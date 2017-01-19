Россия ограничила ввоз птицы из двух польских воеводств

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости/Прайм. Россельхознадзор с 13 января временно ограничил ввоз в РФ живой птицы, инкубационного яйца и продуктов из мяса птицы из Опольского и Свентокшиского воеводств Польши, сообщает ведомство в четверг.
Также введены временные ограничение на транзит по территории России живой птицы, происходящей из указанных воеводств.
Помощник главы Россельхознадзора Алексей Алексеенко 13 января заявлял, что Россельхознадзор может запретить импорт живой птицы, продуктов из нее, а также инкубационного яйца из всей Польши, а также из других стран Евросоюза. По его словам, в странах ЕС распространяется грипп птиц, высокопатогенный штамм. Отмечалось, что в зоне риска находятся Германия, Австрия, Франция.
Россия с 30 декабря также временно ограничила ввоз из Малопольского воеводства Польши живой птицы, инкубационного яйца и продуктов из мяса птицы.