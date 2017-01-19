Россия ограничила ввоз птицы из двух польских воеводств

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости/Прайм. Россельхознадзор с 13 января временно ограничил ввоз в РФ живой птицы, инкубационного яйца и продуктов из мяса птицы из Опольского и Свентокшиского воеводств Польши, сообщает ведомство в четверг.

"Россельхознадзором с 13 января… введены временные ограничения на ввоз в РФ живой птицы, инкубационного яйца, мяса птицы, готовой мясной продукции из птицы и всех видов птицеводческой продукции, содержащей в своем составе продукты переработки птицы, кормов и кормовых добавок для птиц (за исключением кормов и кормовых добавок растительного происхождения, химического и микробиологического синтеза), а также бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки птиц, с территорий Опольского и Свентокшиского воеводств Польши", — говорится в сообщении.

Также введены временные ограничение на транзит по территории России живой птицы, происходящей из указанных воеводств.

Помощник главы Россельхознадзора Алексей Алексеенко 13 января заявлял, что Россельхознадзор может запретить импорт живой птицы, продуктов из нее, а также инкубационного яйца из всей Польши, а также из других стран Евросоюза. По его словам, в странах ЕС распространяется грипп птиц, высокопатогенный штамм. Отмечалось, что в зоне риска находятся Германия, Австрия, Франция.

Россия с 30 декабря также временно ограничила ввоз из Малопольского воеводства Польши живой птицы, инкубационного яйца и продуктов из мяса птицы.