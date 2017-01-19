Драги подтвердил планы ЕЦБ по сохранению низких ставок на длительное время

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости/Прайм. Европейский центробанк (ЕЦБ) по-прежнему ожидает, что его ставки сохранятся на текущем или более низком уровне в течение длительного времени, сказал глава ЕЦБ Марио Драги на пресс-конференции после заседания совета управляющих регулятора.

"Ключевые процентные ставки ЕЦБ были сохранены без изменений. Мы продолжаем ожидать, что они останутся на текущих или более низких уровнях в течение продолжительного периода времени", — сказал он.

Драги также добавил, что экономика еврозоны постепенно восстанавливается. По мере ее восстановления процентные ставки будут повышаться. "Сохраняйте спокойствие, по мере восстановления экономики ставки будут повышаться", — заявил глава ЕЦБ.

В ходе своей пресс-конференции Драги заявил, что негативные риски для экономики региона сохраняются. При этом он отметил, что судить о планах политики и заявлениях избранного президента США Дональда Трампа пока слишком рано.

Ранее в четверг ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%, ставку по депозитам — на уровне минус 0,4%, маржинальная ставка осталась на отметке 0,25%. Решения совпали с прогнозами аналитиков. ЕЦБ также сохранил объем выкупа активов в рамках программы количественного смягчения (QE) на уровне 80 миллиардов евро ежемесячно до марта 2017 года, а с апреля по декабрь 2017 года — на уровне 60 миллиардов евро в месяц. Регулятор не исключил, что при необходимости программа снова может быть продлена, а объем выкупаемых активов изменен.

По словам Драги, решение ЕЦБ по объему и срокам выкупа активов отражает умеренное восстановление экономики зоны евро. "Решения по монетарной политике, принятые в декабре 2016 года, сохраняют самые благоприятные условия финансирования, которые необходимы для обеспечения устойчивых темпов достижения показателя инфляции до уровня ниже, но близкого к 2%, в среднесрочной перспективе", — добавил он. По прогнозу ЕЦБ, до 2019 года включительно годовая инфляция в еврозоне не достигнет целевого уровня в 2%. Согласно прогнозу ЕЦБ, в текущем году инфляция ожидается на уровне 1,3%, в 2018 — 1,5%, а в 2019 — 1,7%.