Евтушенков рассказал, как повлияет на Россию небольшое ослабление санкций

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости/Прайм. Даже небольшое ослабление западных санкций поспособствует уверенному росту российской экономики, поскольку Россия стала конкурентоспособной по целому ряду продуктов, считает председатель совета директоров и основной владелец АФК "Система" Владимир Евтушенков.

"Она (экономика РФ — ред.) достаточно сильно упала, она стала конкурентоспособной по целому ряду продуктов, и российской экономике только не хватает одного сейчас — небольшого ослабления санкций. И она точно начнет уверенно расти… Если она (экономика РФ — ред.) получает доступ к технологиям и финансовым рынкам, она начнет расти достаточно быстро, уверенно и сильно", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

Ранее в четверг первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов заявил, что экономика РФ в 2017 году может вырасти на 2%, "если все будет хорошо". В пятницу министр экономического развития РФ Максим Орешкин говорил о том, что рост ВВП РФ в 2017 году будет гораздо выше официального прогноза. По его словам, в первом полугодии рост российской экономики превысит 1%, во втором — 2%.

Официальный прогноз Минэкономразвития на 2017 год предполагает рост ВВП на 0,6% при цене на нефть в 40 долларов за баррель, вариант прогноза "базовый плюс" со средней ценой нефти в 48 долларов за баррель — рост на 1,1%.

Также в пятницу Шувалов заявил, что правительство РФ в своей работе должно исходить из того, что западные санкции против страны и ответное продовольственное эмбарго могут скоро прекратить свое действие; России рано или поздно придется открывать свой продовольственный рынок.

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Крыму и на Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. На прошлой неделе президент США Барак Обама продлил санкции на год.