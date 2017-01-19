Орешкин: России нужно концентрироваться на своих экономических проблемах

ДАВОС (Швейцария), 19 янв — РИА Новости/Прайм. России нужно сконцентрироваться на решении собственных проблем в экономике, а не полагаться на изменение политики США с приходом президента Дональда Трампа, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

"То, что там нужно — находится внутри России, а не за пределами России, мы должны концентрироваться на наших инфраструктурных проблемах и искать пути их решения", — сказал он, комментируя в эфире Блумберг-ТВ возможное влияние политики избранного президента США на экономику России.

Инаугурация Трампа состоится 20 января. Многие эксперты полагают, что с приходом Трампа к власти начнется потепление отношений США с Россией в сфере экономики и торговли, в том числе смягчение или отмена санкций и ответных мер.