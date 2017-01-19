Британия ведет неформальные переговоры по торговле с 12 странами

ЛОНДОН, 19 янв — РИА Новости, Денис Ворошилов. Великобритания начала неформальные переговоры о заключении двусторонних торговых соглашений с 12 странами, сообщил министр по международной торговле Соединенного Королевства Лиам Фокс.

Во вторник премьер страны Тереза Мей представила основные положения будущего соглашения о выходе Британии из ЕС. Премьер намерена пойти на "жесткий" вариант Brexit, с выходом Британии из таможенного союза ЕС и с единого европейского рынка. В ответ на заявления критиков о том, что отказ от доступа на единый рынок катастрофически скажется на экономике страны, Мэй заявляет, что Великобритания заключит со всеми интересующими ее странами двусторонние торговые соглашения, и такой режим будет более эффективным.

"Когда мы выйдем из ЕС, мы хотим достигнуть новых договоренностей с такими странами, как Австралия, Новая Зеландия и Индия. Мы проводим торговый аудит нескольких стран, чтобы узнать, как мы можем устранить барьеры для взаимной торговли и инвестиций. Нам нужна максимальная свобода в этом, и именно поэтому премьер-министр приняла решение о полном выходе из таможенного союза ЕС", — отмечает Фокс в заметке для газеты Telegraph. Издание отмечает, что неформальные переговоры идут уже с 12 странами: Китаем, Индией, Австралией, Новой Зеландией, Южной Кореей, Норвегией, Кувейтом, ОАЭ, Катаром, Бахрейном, Саудовской Аравией и Оманом.

"Правительство никогда не создаст риск для процветания Соединенного Королевства, Brexit – не угроза процветанию, а ключ к нему. Это глобальный мир, и Британия должна быть готовой торговать и строить свободные отношения… по всему миру", — отметил министр.

Позже, выступая в четверг на Давосском экономическом форуме, Мэй подтвердила, что Британия ведет торговые переговоры с несколькими странами, назвав Новую Зеландию, Австралию и Индию.

В июне 2016 года около 52% граждан Великобритании проголосовали на референдуме за выход страны из ЕС. Итоговый документ об условиях выхода Великобритании из ЕС, который будет принят по итогам переговоров с Евросоюзом, должен будет получить одобрение обеих палат британского парламента. Правительство планирует официально запустить процесс выхода из ЕС в конце марта. Переговоры продлятся от полутора до двух лет.