Орешкин: Тот, кто не проинвестирует в РФ сейчас, пожалеет об этом в будущем

ДАВОС (Швейцария), 19 янв — РИА Новости/Прайм. Основная идея, которую необходимо донести до участников форума в Давосе: те, кто не инвестируют в Россию сегодня, пожалеют об этом решении в будущем, полагает министр экономического развития России Максим Орешкин.

По его словам, ряд участников форума полагает, что Россия показывала слабые экономические результаты в прошлые годы и продолжит это делать в будущем.

"Главное — это то, что мы должны удивить. И те, кто не проинвестируют в Россию сейчас, будут сожалеть об этом в будущем", — сказал он в интервью телеканалу Блумберг, отвечая на вопрос, какую основную идею он попытается донести до коллег на форуме.