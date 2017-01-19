Saxo Bank прогнозирует рост цены на нефть марки Brent

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости/Прайм. Мировой рынок нефти, несмотря на продолжающийся рост цен в среднем до 54 долларов за баррель, в 2017 году будет оставаться нестабильным на фоне неопределенности относительно выполнения нефтедобывающими странами своих обязательств и рисков для развивающихся экономик, сообщил в аналитическом обзоре глава отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Слот Хансен.

Эксперт прогнозирует, что в 2017 году средняя цена нефти Brent составит 54 доллара за баррель (то есть, будет соответствовать текущему уровню) по сравнению с 45 долларами в 2016 году. Наивысшей отметки в году (около 60 долларов) цена, вероятно, достигнет во втором квартале, после чего под влиянием роста добычи в США и отсутствия новых обещаний о сокращении производства от ОПЕК рынок стабилизируется в диапазоне.

При этом рынок будет очень нестабильным. "Угроза протекционизма, рост курса доллара и стоимости финансирования могут создать проблемы для некоторых развивающихся экономик и, как следствие, подавить спрос на нефть. К этому добавляется риск возвращения санкций против Ирана. Таким образом, в этом году нефтяной рынок снова ждут сильные колебания", — добавил Хансен.

"Если в первом квартале 2017 года цена на нефть Brent, скорее всего, будет держаться выше 50 долларов за баррель, в дальнейшем игроки все больше будут ориентироваться на то, сократят нефтедобывающие страны добычу или нет. Принимая во внимание то, что ОПЕК халатно относится к поставленным целям по добыче, а также вероятность увеличения добычи в Ливии и Нигерии и возможную коллективную реакцию американских компаний по добыче сланцевой нефти, восходящая траектория повышающихся вершин и минимумов может не раз дать трещину", — сказал Хансен.

Это может произойти уже в первом квартале, особенно учитывая, что совокупная длинная позиция по нефти сорта WTI и Brent приблизилась к 900 миллионам баррелей. Для того чтобы сохранить такую рекордную позицию, необходимы низкая волатильность и строгое соответствие поставленным целям. Если ни одно из этих требований не будет выполнено, то игроки начнут спешно закрывать позиции, и цена нефти может опуститься на 5-10 долларов. "Мы ожидаем, что ОПЕК и добывающие страны вне картеля сократят объемы добычи, но не на согласованную величину. Это, скорее всего, замедлит процесс восстановления баланса и создаст риск коррекции цен в течение года", — отметил аналитик.

Внешние рыночные факторы также сыграют свою роль в становлении цен на нефть. Дональд Трамп победил на выборах президента США благодаря своим обещаниям сократить налоги и увеличить расходы на инфраструктуру в целях стимулирования экономики. Эти обещания уже способствовали росту курса доллара и спровоцировали сильный отток инвестиций из облигаций в результате переоценки риска инфляции в США.