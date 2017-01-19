Saxo Bank прогнозирует рост цены на нефть марки Brent

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости/Прайм. Мировой рынок нефти, несмотря на продолжающийся рост цен в среднем до 54 долларов за баррель, в 2017 году будет оставаться нестабильным на фоне неопределенности относительно выполнения нефтедобывающими странами своих обязательств и рисков для развивающихся экономик, сообщил в аналитическом обзоре глава отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Слот Хансен.
При этом рынок будет очень нестабильным. "Угроза протекционизма, рост курса доллара и стоимости финансирования могут создать проблемы для некоторых развивающихся экономик и, как следствие, подавить спрос на нефть. К этому добавляется риск возвращения санкций против Ирана. Таким образом, в этом году нефтяной рынок снова ждут сильные колебания", — добавил Хансен.
"Если в первом квартале 2017 года цена на нефть Brent, скорее всего, будет держаться выше 50 долларов за баррель, в дальнейшем игроки все больше будут ориентироваться на то, сократят нефтедобывающие страны добычу или нет. Принимая во внимание то, что ОПЕК халатно относится к поставленным целям по добыче, а также вероятность увеличения добычи в Ливии и Нигерии и возможную коллективную реакцию американских компаний по добыче сланцевой нефти, восходящая траектория повышающихся вершин и минимумов может не раз дать трещину", — сказал Хансен.
Внешние рыночные факторы также сыграют свою роль в становлении цен на нефть. Дональд Трамп победил на выборах президента США благодаря своим обещаниям сократить налоги и увеличить расходы на инфраструктуру в целях стимулирования экономики. Эти обещания уже способствовали росту курса доллара и спровоцировали сильный отток инвестиций из облигаций в результате переоценки риска инфляции в США.