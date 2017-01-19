Комитет ГД поддержал закрепление 20% рынка наружной рекламы за МСП

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, закрепляющий 20% рынка наружной рекламы за субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП). На рассмотрение Думы документ планируется вынести 27 января.

Законопроект, внесенный правительством РФ, направлен на поддержку МСП в сфере распространения наружной рекламы. "Для этого предлагается установить минимальную долю мест установки рекламных конструкций, которые должны выставляться на торги для субъектов малого и среднего предпринимательства", — заявил на заседании комитета заместитель руководителя ФАС России Андрей Кашеваров. Без поддержки, по его словам, "малому и среднему бизнесу не выжить".

Законопроект устанавливает минимальную долю рекламных конструкций каждого типа (вида), владельцы которых должны относиться к субъектам малого и среднего предпринимательства — не менее 20% от каждого типа (вида). При этом орган местного самоуправления по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти соответствующего субъекта РФ вправе установить иную минимальную долю, но не менее уже установленной законом "О рекламе".

Стартовая цена каждого лота в расчете на один год срока действия договора не должна превышать одной тысячной размера предельного значения выручки от реализации товаров (работ, услуг), установленного правительством РФ для малых предприятий, для городов Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя — двух тысячных размера этого предельного значения.

Субъектам МСП, которым выдано разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на специализированном месте, запрещается передавать права на ее установку и эксплуатацию третьим лицам (включая своих аффилированных лиц). Они не смогут продавать или сдавать рекламную конструкцию в аренду, вносить ее в качестве вклада по договору простого товарищества или заключать договоры доверительного управления.

Местные органы власти будут обязаны размещать в сети интернет информацию о всех выданных разрешениях, а также договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, заключенные по результатам торгов. Комитет по экономполитике считает целесообразным ко второму чтению конкретизировать перечень существенных условий договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, информация о которых будет являться общедоступной и подлежать опубликованию.

Законопроектом также устанавливается единый порядок проведения торгов, уточняются принципы формирования схем размещения рекламных конструкций и порядок выдачи разрешений на их установку. Допускается возможность проведения торгов на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или другом недвижимом имуществе, находящемся в государственной или муниципальной собственности, в период до шести месяцев до истечения срока договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.