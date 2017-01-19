Чекин: Якутия внедрит в 2017 году проектное управление

ЯКУТСК, 19 янв – РИА Новости. Якутия первой в России примет концепцию внедрения проектного управления, которая призвана повысить эффективность работы органов власти и ускорить развитие региона; соответствующий указ главы Якутии Егора Борисова уже подготовлен, сообщил РИА Новости премьер-министр республики Евгений Чекин.

Накануне он встретился в Москве с замруководителя аппарата правительства РФ – директором Департамента проектной деятельности правительства Андреем Слепневым.

"Мы первый регион, который принимает концепцию внедрения проектного управления. Соответствующий указ главы Якутии Егора Борисова уже подготовлен. К настоящему времени сформирован проектный комитет под руководством главы республики, который будет заниматься ключевыми проектами", — сказал Чекин.

Проектный комитет определил семь первых пилотных проектов, которые планирует завершить в этом году.

Кроме того, добавил он, в Якутии сформирован Центральный проектный офис, который обеспечивает организационную и методологическую поддержку важнейших проектных инициатив, а также развитие нормативной базы и формирование проектной культуры у государственных служащих.

По словам премьер-министра Якутии, также заработали проектные офисы в органах исполнительной власти республики. "На регулярной основе эти офисы взаимодействуют с коллегами из федерального центра и представляют якутские инициативы в таких федеральных проектах, как "Чистая страна", "Формирование комфортной городской среды" и другие", — пояснил он.

Среди наиболее важных республиканских проектов Чекин назвал проведение спартакиады по национальным видам спорта "Игры Манчаары", создание индустриального парка и строительство перинатального центра.

"Спартакиада "Игры Манчаары" позволит улучшить муниципальную инфраструктуру, вовлечь еще больше граждан в занятия спортом. Проект создания территории опережающего развития — индустриального парка с привлекательными условиями для резидентов и инвесторов даст новые производства и рабочие места. А строительство перинатального центра является одним из важнейших проектов для роста рождаемости в регионе и обеспечения доступных медицинских услуг высокого качества", — заключил Чекин.