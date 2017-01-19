Медведев освободил Реву от должности замминистра экономического развития

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости/Прайм. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил Игоря Реву от должности заместителя министра экономического развития РФ, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Освободить Реву Игоря Александровича от должности заместителя министра экономического развития Российской Федерации по его просьбе", — говорится в распоряжении.
Игорь Рева занимал должность заместителя министра экономического развития РФ с 15 апреля 2014 года.