Курс доллара тестирует уровень в 60 рублей, евро - 64 рубля

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости/Прайм. Курс доллара впервые за неделю тестирует психологически значимый уровень сопротивления 60 рублей и уже поднимался выше него, евро дороже 64 рублей впервые с 3 января, свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 12.57 мск четверга повышался на 0,47 рубля — до 60,03 рубля, курс евро — на 0,72 рубля, до 64,01 рубля, следует из данных Московской биржи.

Поводом для ослабления российской валюты днем стали слова первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова о том, что власти РФ намерены выработать с ЦБ общие подходы по снижению долгосрочной волатильности реального курса рубля. Установившиеся цены на нефть и принятое решение по отказу от траты дополнительных нефтегазовых доходов дает возможности для покупки валюты на рынке, добавил он.