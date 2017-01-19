Шувалов заявил, что экономика России в 2017 году может вырасти на 2%

ДАВОС (Швейцария), 19 янв — РИА Новости/Прайм. Экономика РФ в 2017 г может вырасти на 2% при хорошем стечении обстоятельств, заявил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов в интервью агентству Блумберг.

"Если все будет хорошо", — сказал Шувалов, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Орешкин говорил о том, что рост ВВП РФ в 2017 году будет гораздо выше прогноза. По его словам, в первом полугодии рост российской экономики превысит 1%, во втором — 2%.

Официальный прогноз Минэкономразвития на этот год предполагает рост ВВП на 0,6% при цене на нефть в 40 долларов за баррель, вариант прогноза "базовый плюс" со средней ценой нефти в 48 долларов за баррель — рост на 1,1%.