Сбербанк не будет объединяться с CIB, так как это уже часть банка

ДАВОС (Швейцария), 19 янв — РИА Новости/Прайм. Сбербанк не будет объединяться со своей корпоративно-инвестиционной "дочкой" Sberbank CIB, это уже часть банка, сообщил РИА Новости глава компании Sberbank CIB Игорь Буланцев.

"Нет. Что значит объединяться? Sberbank CIB — это часть Сбербанка. Фактически я являюсь руководителем бизнес-подразделения Сбербанка", — сказал Буланцев в кулуарах Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.

Глава Сбербанка Герман Греф в феврале 2016 года сообщил, что банк в 2015 году провел сокращения подразделений в Sberbank CIB, но в 2016 году сокращения не запланированы. Позднее в ноябре глава Сбербанка сообщил,что в 2017 году будет завершена унификация и сокращение количества юридических лиц, входящих в Sberbank CIB. По его словам, речь шла о закрытии в целом сотен компаний, работающих в мире по бизнесу Sberbank CIB и большая часть их них сокращена в 2016 году.

Зампред, финансовый директор Сбербанка Александр Морозов также в ноябре прошлого года пояснял, что значительная часть бизнеса Sberbank CIB ведется в рамках Сбербанк.

Sberbank CIB — корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка. Ключевыми направлениями деятельности являются корпоративное кредитование (включая торговое финансирование), документарный бизнес, инвестиционно-банковские услуги, торговые операции с ценными бумагами, собственные инвестиции. Sberbank CIB обслуживает 5,7 тысяч юридических лиц,750 корпоративных клиентов, а также более 1,5 тысяч клиентов из числа финансовых институтов. Объем его кредитного портфеля по "крупнейшим клиентам" по данным на 2016 год составляет 7,55 триллиона рублей.