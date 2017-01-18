Минфин сохраняет планы по выпуску ОФЗ для физлиц в I квартале 2017 года

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости/Прайм. Минфин РФ сохраняет планы по выпуску облигаций федерального займа (ОФЗ) для физлиц в первом квартале текущего года, сообщил министр финансов Антон Силуанов.

"Действительно в наших планах — раз не было выполнено наше обязательство в прошлом году — запустить инструмент для населения, и мы договорились о том, что сделаем это в первом квартале", — сказал Силуанов журналистам.

Он отметил, что работа в этом направлении в министерстве идет. "Мы с вами ранее говорили о том, что вопрос в банках, их готовности не за большие деньги, как они изначально запросили, а за приемлемый уровень вознаграждения, осуществить такое размещение. Надеюсь, что мы договоримся", — добавил глава Минфина.

Он отметил, что речь идет о банках, которые имеют хорошую филиальную сеть по стране. С ключевыми банками РФ Минфин и ведет переговоры.