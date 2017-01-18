Нефть продолжает дешеветь на опасениях роста добычи в США

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости/Прайм. Стоимость нефти в среду продолжает снижаться из-за укрепляющейся американской валюты и опасений инвесторов роста добычи "черного золота" в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 19.51 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,63% — до 55,12 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,82% — до 52,05 доллара за баррель. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,42%, до 100,72 пункта.
Многие аналитики по-прежнему сомневаются в готовности производителей внутри ОПЕК и не входящих в нефтекартель следовать пакту о сокращении добычи. Усиливает их опасения тот факт, что пока страны, участвующие в соглашении, снижают добычу нефти, США, напротив, увеличивают ее.
По данным Минэнерго США, добыча сланцевой нефти на месторождениях крупнейших нефтегазодобывающих регионов США в феврале 2017 года вырастет по сравнению с январем на 41 тысячу баррелей в сутки — до 4,748 миллиона баррелей. На данный момент оценка январской добычи составляет 4,707 миллиона баррелей в сутки. Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол ранее заявил, что добыча нефти в США начнет расти в 2017 году после спада в 2016 году. Он объяснил свой прогноз ростом мировых цен на это сырье.The Wall Street Journal.
Негативно на стоимость "черного золота" также влияет удорожание доллара. Американская валюта укрепляет свои позиции по отношению к мировым на данных по инфляции в стране. Это, в свою очередь, привело к удешевлению торгуемой в долларах нефти, так как снизило спрос на сырье со стороны владеющих иностранной валютой инвесторов.
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