Нефть продолжает дешеветь на опасениях роста добычи в США

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости/Прайм. Стоимость нефти в среду продолжает снижаться из-за укрепляющейся американской валюты и опасений инвесторов роста добычи "черного золота" в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.51 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,63% — до 55,12 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,82% — до 52,05 доллара за баррель. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,42%, до 100,72 пункта.

Многие аналитики по-прежнему сомневаются в готовности производителей внутри ОПЕК и не входящих в нефтекартель следовать пакту о сокращении добычи. Усиливает их опасения тот факт, что пока страны, участвующие в соглашении, снижают добычу нефти, США, напротив, увеличивают ее.

По данным Минэнерго США, добыча сланцевой нефти на месторождениях крупнейших нефтегазодобывающих регионов США в феврале 2017 года вырастет по сравнению с январем на 41 тысячу баррелей в сутки — до 4,748 миллиона баррелей. На данный момент оценка январской добычи составляет 4,707 миллиона баррелей в сутки. Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол ранее заявил, что добыча нефти в США начнет расти в 2017 году после спада в 2016 году. Он объяснил свой прогноз ростом мировых цен на это сырье.

ОПЕК ранее в среду сообщила, что в декабре 2016 года сократила добычу нефти на 221 тысячу баррелей в день по сравнению с ноябрем — до 33,08 миллиона баррелей в день. При этом добыча нефти увеличилась в Ираке, Анголе и Ливии. Рост производства в этих странах вызывает обеспокоенность у инвесторов по поводу следования условиям сделки и ее влиянии на цены на нефть, пишет газета The Wall Street Journal

Негативно на стоимость "черного золота" также влияет удорожание доллара. Американская валюта укрепляет свои позиции по отношению к мировым на данных по инфляции в стране. Это, в свою очередь, привело к удешевлению торгуемой в долларах нефти, так как снизило спрос на сырье со стороны владеющих иностранной валютой инвесторов.

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