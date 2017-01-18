СМИ: Венесуэла возобновила работу экспортного нефтетерминала после разлива

МЕХИКО, 18 янв — РИА Новости. Работа одной из трех площадок главного нефтяного экспортного порта Венесуэлы возобновлена после "небольшого разлива" нефти при загрузке судна, направляющегося в Индию, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на PDVSA.

Разлив произошел в минувшие выходные в порту Jose, информации о его масштабах пока нет, однако он также затронул другие танкеры, находящиеся рядом с судном Nave Quasar, зафрахтованным компанией Reliance Industries.

Как заявила компания, нефтяники задействовали специальный экстренный план после небольшого происшествия в морском терминале, где произошла утечка нефти при загрузке судна.

"Рабочие порта Jose незамедлительно начали работы по сбору и очистке территории, сумев возобновить операции без каких-либо повреждений или ущерба", — говорится в заявлении. Объем вылившейся нефти компания не раскрыла.

Большинство танкеров с нефтью Венесуэлы отправляются из порта Jose, который может принимать суда типа Suezmaxes и VLCC, а также импортную нефть, которой разбавляют тяжелую венесуэльскую. Индийская Reliance является одним из наиболее важных партнеров PDVSA.