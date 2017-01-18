ЦБ вновь подключил банк "Наш дом" к своей платежной системе

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости/Прайм. ЦБ РФ вновь подключил московский банк "Наш дом" к своей системе "Банковские электронные срочные платежи" (БЭСП), сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

Регулятор в середине декабря отключил "Наш дом" от БЭСП. Кредитные организации, которые ЦБ отключает от БЭСП, часто лишаются лицензии. В редких случаях отключение от этой системы является временным, вызванным техническими причинами, например, хакерской атакой или вышедшим из строя оборудованием.

Банк "Наш дом", по данным РИА Рейтинг, занимал по итогам девяти месяцев 444-е место в российской банковской системе с активами в размере более 2 миллиардов рублей.