Мадуро рассчитывает на стабильность нефтяного рынка в 2017 году

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что рассчитывает на стабильность рынка нефти в течение всего 2017 года.

"В том, что касается договоренности, достигнутой между странами ОПЕК, то здесь мы являемся умеренными оптимистами. Мы верим в стабильность нефтяного рынка и цен в текущем и следующем полугодиях", — сказал Мадуро в ходе видеоконференции.

ОПЕК на заседании 30 ноября прошлого года договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день — до 32,5 миллиона баррелей. Не входящие в ОПЕК страны 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия — на 300 тысяч баррелей. Соглашение заключено на первое полугодие с возможностью пролонгации.

По словам Мадуро, Каракас контактирует с руководством всех государств, которые подписали это "историческое соглашение". "Это единственное решение в своем роде, принятое за столетие, и мы верим, что оно поможет нашей валютной политике. Оно поможет нам напечатать новые банкноты", — подчеркнул лидер латиноамерикнской республики.

Он также выразил убеждение, что стабильность на рынке поможет венесуэльскому руководству "радикально поменять положение" в экономике страны.

Ситуация в Венесуэле, являющейся крупнейшим в Южной Америке экспортером нефти, приобрела критический характер на фоне дефицита товаров, галопирующей инфляции и падения доходов государства из-за снижения цен на нефть, а также институционального кризиса между исполнительной и законодательной ветвями власти.