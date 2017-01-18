Путин поддержал предложение кабмина максимально сохранить суверенные фонды

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости/Прайм. Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение правительства направить все дополнительные нефтегазовые доходы бюджета 2017 года не на увеличение расходов, а на сокращение траты резервов, заявил министр финансов Антон Силуанов журналистам по итогам совещания по экономическим вопросам у главы государства.

По словам министра, не исключено, что при благоприятной конъюнктуре с ценами на нефть средства Резервного фонда и ФНБ вообще не потребуются для финансирования дефицита бюджета в текущем году.

"Вчера мы договорились (в правительстве) и сегодня президент поддержал предложение правительства, в соответствие с которым до принятия изменения в Бюджетный кодекс в части подготовки бюджетного правила — мы договорились не использовать дополнительные нефтегазовые доходы, поступающие в 2017 в результате превышения фактически цены на нефть в 40 долларов за баррель", — сказал Силуанов журналистам.

Федеральный бюджет РФ на 2017-2019 годы был сформирован исходя из прогнозируемой среднегодовой цены нефти в 40 долларов за баррель на всю трехлетку. Однако после договоренностей нефтедобывающих государств в конце прошлого года о сокращении добычи нефти, цены на нее на мировом рынке выросли и превышают официальные прогнозы российских властей.

По словам главы Минфина, дополнительные нефтегазовые доходы казны в текущем году не будут направляться на финансовое обеспечение дополнительных расходов бюджета, на эту сумму власти планируют уменьшать объемов использования средств резервного фонда и ФНБ.

"Все зависит от объемов поступлений нефтегазовых доходов. Не исключаю, что, если будет благоприятная конъюнктура, то мы сможем обойтись без трат Резервного фонда и ФНБ", — сказал Силуанов. Он напомнил, что сейчас в бюджете предусмотрены траты из суверенных фондов в размере 1,8 триллиона рублей.