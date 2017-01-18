Российский рынок акций снизился, бумаги сектора электроэнергетики выросли

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости/Прайм, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций к закрытию снизился на фоне нефти, ослабевшей ниже 55 долларов за баррель, говорят трейдеры.

Электроэнергетические акции выросли на 3-9% после коррекции вниз в предыдущие дни, говорят эксперты.

Индекс ММВБ по итогам дня снизился на 0,4% и составил 2170,09 пункта, индекс РТС — на 0,42%, до 1151,65 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

Немного вниз

Российский фондовый рынок в среду продолжил коррекцию вниз вслед за ценами на нефть. Отчасти это вызвано заявлением главы МЭА о скором восстановлении добычи сланцевой нефти в США, а также возможного пересмотра квот по ограничению производства Ирака за счет других стран ОПЕК, говорит Игорь Арнаутов из ИК "Велес Капитал".

Европейские площадки показали разнонаправленную динамику на фоне выхода корпоративной отчетности. Инвесторы продолжили переоценивать перспективы фондовых рынков Европы, учитывая вчерашнее заявление премьер-министра Великобритании о полном выходе страны из Евросоюза.

Среди бумаг российских компаний в лидерах роста оказался энергетический сектор: ОГК-2 (+8,6%), "РусГидро" (+7,7%), ФСК ЕЭС (+7,3%), "Россети" (+3,1%). Акции низколиквидной ДВМП выросли на 10,7%.

Хуже рынка выглядят привилегированные акции "Транснефти" (-4,3%) и акции "Роснефти" (-1,2%) на фоне судебного разбирательства между ними.

Прогнозы и рекомендации

Велика вероятность тестирования индексом ММВБ зоны поддержки 2140-2160 пунктов в рамках текущего движения, говорит Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.

"Завтра рынок, в первую очередь, будет реагировать на недельные данные по запасам энергоносителей в США, сдвинутые на четверг из-за праздника. Также все будут ожидать реакции мировых рынков на ключевые события недели, которые состоятся в пятницу — инаугурацию Трампа, в ходе которой новый президент США озвучит приоритеты своей политики, и блок статданных по экономике КНР", — сказал он.

Вечером после закрытия российского рынка глава ФРС США Джаннет Йеллен выступит по поводу будущих перспектив денежно-кредитной политики, что, возможно, станет поводом для укрепления курса доллара против основных валют, рассуждает Арнаутов из ИК "Велес Капитал".

В четверг состоится пресс-конференция ЕЦБ по монетарной политике, а также выйдут данные по объему запасов нефти от API и Минэнерго США, которые могут ограничить восстановление цен на нефть, добавил он, говоря о факторах динамики рынка акций РФ.