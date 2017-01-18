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Экономика

Российский рынок акций снизился, бумаги сектора электроэнергетики выросли

Тема:
Ситуация на мировых фондовых рынках в январе 2017 (44)
19:2918.01.2017
(обновлено: 19:34 18.01.2017)
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Экран, транслирующий биржевые графики и диаграммы. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости/Прайм, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций к закрытию снизился на фоне нефти, ослабевшей ниже 55 долларов за баррель, говорят трейдеры.

Сотрудница в офисе группы Московская Биржа ММВБ-РТС. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Мамонтов
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Российский рынок акций открылся разнонаправленно

Электроэнергетические акции выросли на 3-9% после коррекции вниз в предыдущие дни, говорят эксперты.

Индекс ММВБ по итогам дня снизился на 0,4% и составил 2170,09 пункта, индекс РТС — на 0,42%, до 1151,65 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

Немного вниз

Российский фондовый рынок в среду продолжил коррекцию вниз вслед за ценами на нефть. Отчасти это вызвано заявлением главы МЭА о скором восстановлении добычи сланцевой нефти в США, а также возможного пересмотра квот по ограничению производства Ирака за счет других стран ОПЕК, говорит Игорь Арнаутов из ИК "Велес Капитал".

Добыча нефти. Архивное фото
© AFP 2017/ Marwan Naamani
Нефть дешевеет на укреплении доллара и опасениях роста добычи в США
Европейские площадки показали разнонаправленную динамику на фоне выхода корпоративной отчетности. Инвесторы продолжили переоценивать перспективы фондовых рынков Европы, учитывая вчерашнее заявление премьер-министра Великобритании о полном выходе страны из Евросоюза.

Среди бумаг российских компаний в лидерах роста оказался энергетический сектор: ОГК-2 (+8,6%), "РусГидро" (+7,7%), ФСК ЕЭС (+7,3%), "Россети" (+3,1%). Акции низколиквидной ДВМП выросли на 10,7%.

Хуже рынка выглядят привилегированные акции "Транснефти" (-4,3%) и акции "Роснефти" (-1,2%) на фоне судебного разбирательства между ними.

Прогнозы и рекомендации

Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
© РИА Новости. Максим Блинов
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Силуанов рассказал о нефтегазовых допдоходах бюджета в 2017 году
Велика вероятность тестирования индексом ММВБ зоны поддержки 2140-2160 пунктов в рамках текущего движения, говорит Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.

"Завтра рынок, в первую очередь, будет реагировать на недельные данные по запасам энергоносителей в США, сдвинутые на четверг из-за праздника. Также все будут ожидать реакции мировых рынков на ключевые события недели, которые состоятся в пятницу — инаугурацию Трампа, в ходе которой новый президент США озвучит приоритеты своей политики, и блок статданных по экономике КНР", — сказал он.

Вечером после закрытия российского рынка глава ФРС США Джаннет Йеллен выступит по поводу будущих перспектив денежно-кредитной политики, что, возможно, станет поводом для укрепления курса доллара против основных валют, рассуждает Арнаутов из ИК "Велес Капитал".

В четверг состоится пресс-конференция ЕЦБ по монетарной политике, а также выйдут данные по объему запасов нефти от API и Минэнерго США, которые могут ограничить восстановление цен на нефть, добавил он, говоря о факторах динамики рынка акций РФ.

© Инфографика
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