Силуанов рассказал о нефтегазовых допдоходах бюджета в 2017 году

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости/Прайм. Дополнительные нефтегазовые доходы бюджета РФ в 2017 году при средней цене нефти в 50 долларов за баррель составят 1 триллион рублей, при 55 долларах — 1,4 триллиона рублей, заявил журналистам глава Минфина Антон Силуанов.

"Мы рассматривали оценки социально-экономического развития РФ с учетом развития ситуации в мировой экономике, с учетом данных прошлого года, делали оценки исполнения бюджета в текущем году. Одна из основных составляющих дискуссии — вопрос о тех допдоходах, которые федеральный бюджет может получить в 2017 году в случае сохранения позитивной динамики на товары российского экспорта. По нашим оценкам, при 50 долларах за баррель бюджет получит около 1 триллиона рублей допдоходов, при 55 — 1,4 триллиона рублей", — сказал Силуанов.